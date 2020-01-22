Народным голосованием в Могилеве снова выбирают человека и событие года. Поучаствуете?

В Могилеве снова народным голосованием выбирают человека и событие прошлого года. Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий — девять. Голосовать нужно на сайте общественной инициативы «Грамадскі магістрат».
Человека и событие года в Могилеве выбирают уже восьмой год подряд. Номинантов отбирает, а затем формирует шорт-лист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным и уютным.
Голосование продлится до 28 января включительно. А премии вручат 1 февраля — место и время вручения уточнят позже.
Номинанты на звание «Человек года 2019»
Игорь Бадьков, руководитель проекта «Дорожная рапсодия» (трансляция классической музыки в троллейбусах), автор короткометражки «Последний белорус».
Андрей Бодилев, экологическая инициатива «За здоровый Могилев», борьба против предприятия «Омск Карбон Могилев».
Александр Бураков, организатор монстрации, цель которой — «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси». Это первая массовая акция за последние 7 лет, на проведение которой удалось получить разрешение у чиновников.