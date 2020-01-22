Народным голосованием в Могилеве снова выбирают человека и событие года. Поучаствуете?

Источник материала: Tut.by

В Могилеве снова народным голосованием выбирают человека и событие прошлого года. Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий — девять. Голосовать нужно на сайте общественной инициативы «Грамадскі магістрат».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Человека и событие года в Могилеве выбирают уже восьмой год подряд. Номинантов отбирает, а затем формирует шорт-лист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным и уютным.

Голосование продлится до 28 января включительно. А премии вручат 1 февраля — место и время вручения уточнят позже.

Номинанты на звание «Человек года 2019»

Игорь Бадьков, руководитель проекта «Дорожная рапсодия» (трансляция классической музыки в троллейбусах), автор короткометражки «Последний белорус».

Андрей Бодилев , экологическая инициатива «За здоровый Могилев», борьба против предприятия «Омск Карбон Могилев».

, экологическая инициатива «За здоровый Могилев», борьба против предприятия «Омск Карбон Могилев». Александр Бураков , организатор монстрации, цель которой — «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси». Это первая массовая акция за последние 7 лет , на проведение которой удалось получить разрешение у чиновников.

, организатор монстрации, цель которой — «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси». Это , на проведение которой удалось получить разрешение у чиновников. Антон Демиденко , работа над муралом , мастер-класс по уличному искусству «Душа двора».

, , мастер-класс по уличному искусству «Душа двора». Анна Иванова , организатор школы «Инклюзивный бариста». Соосновательница инклюзивной кофейни .

, организатор школы «Инклюзивный бариста». Соосновательница . Алексей Моисеев , организатор пикета против закона об отмене отсрочек от армии .

, организатор . Евгения Новикова, Роман Гаюк, Дмитрий Пыжов , могилевские рыбаки, которые создали петицию и добились очистки Днепра.

, могилевские рыбаки, которые создали петицию и добились очистки Днепра. Евгений Синдюков, представитель волонтерской инициативы «Забота», автор проекта «Дворики для животных».

Номинанты на звание «Событие года»

Голосовать нужно тут. А кто победил в номинациях в прошлом году, читайте тут .

Хорошего людей и событий рядом!