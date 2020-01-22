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Народным голосованием в Могилеве снова выбирают человека и событие года. Поучаствуете?

22.01.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве снова народным голосованием выбирают человека и событие прошлого года. Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий — девять. Голосовать нужно на сайте общественной инициативы «Грамадскі магістрат».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Человека и событие года в Могилеве выбирают уже восьмой год подряд. Номинантов отбирает, а затем формирует шорт-лист общественная инициатива «Грамадскі магістрат». Смысл голосования в том, чтобы выявить тех, кто на общественных началах делает Могилев более интересным и уютным.

Голосование продлится до 28 января включительно. А премии вручат 1 февраля — место и время вручения уточнят позже.

Номинанты на звание «Человек года 2019»

  • Игорь Бадьков, руководитель проекта «Дорожная рапсодия» (трансляция классической музыки в троллейбусах), автор короткометражки «Последний белорус».

  • Андрей Бодилев, экологическая инициатива «За здоровый Могилев», борьба против предприятия «Омск Карбон Могилев».
  • Александр Бураков, организатор монстрации, цель которой — «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси». Это первая массовая акция за последние 7 лет, на проведение которой удалось получить разрешение у чиновников.
  • Антон Демиденко, работа над муралом, мастер-класс по уличному искусству «Душа двора».
  • Анна Иванова, организатор школы «Инклюзивный бариста». Соосновательница инклюзивной кофейни.
  • Алексей Моисеев, организатор пикета против закона об отмене отсрочек от армии.
  • Евгения Новикова, Роман Гаюк, Дмитрий Пыжов, могилевские рыбаки, которые создали петицию и добились очистки Днепра.
  • Евгений Синдюков, представитель волонтерской инициативы «Забота», автор проекта «Дворики для животных».

Номинанты на звание «Событие года»

  • Мастер-класс по уличному искусству «Душа двора».
  • Креативное место отдыха горожан «ГородОК».
  • Общественная кампания «Зеленый Могилев» (онлайн-карта мест высадки деревьев в Могилеве).
  • «Дорожная рапсодия». Троллейбус с классической музыкой.
  • Проект «Подых мінулага» — установка информационных стендов с информацией об утраченных памятниках архитектуры.
  • Акция «На работу на велосипеде зимой».
  • Школа «Инклюзивный бариста».
  • Фотоконкурс «Дикие животные родного города».
  • Фримаркет «Вещь взамен на вещь».

Голосовать нужно тут. А кто победил в номинациях в прошлом году, читайте тут.

Хорошего людей и событий рядом!

 
Теги: Могилев
 
 
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Номинантов на звание «Человека года» восемь, событий - девять.
 
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