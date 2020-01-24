«Срочно всем скажите — едет Президент!» — Александр Лукашенко неожиданно изменил план поездки в Шклов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шклов решил изменить план своего визита в этот город, передает корреспондент БЕЛТА. Изначально ожидалось, что глава государства побывает только на заводе газетной бумаги. Однако, прибыв туда с утра, он заявил, что намерен посетить и Шкловский маслодельный завод, льнозавод, деревообрабатывающее предприятие «Шклов Форест ЛТД».

Его слова стали неожиданностью для всех, кто участвовал в организации президентской поездки, тем более для руководства этих предприятий. «Срочно всем скажите — едет Президент!» — то тут, то там звучали предупреждения по мобильным телефонам. Чиновники в суматохе пытались раздать поручения, чтобы следующие точки маршрута хоть как-то были подготовлены к приезду первого лица.













Пока Александр Лукашенко изучал работу бумажного завода, а затем общался с его коллективом, на молочном производстве спешили навести порядок. «Даже не знаем, почему Президент решил нас посетить», — удивленно пожимали там плечами, но присутствия духа не теряли.







Глава государства прибыл на маслодельный завод уже после полудня. Здесь он посетил несколько цехов, ознакомился с технологическими процессами, а затем перешел на расположенное по соседству частное производство «Данон Шклов».

Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить работу двух этих предприятий: возможно, для более успешной работы нужно объединить их производственные ресурсы. «Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было», — подчеркнул он.





Александр Лукашенко требует надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о заинтересованности в добрых и братских отношениях с Россией, несмотря общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА .

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — сказал Президент.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить. «Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — Прим. БЕЛТА) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», — заявил глава государства.

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — резюмировал Александр Лукашенко.





По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой — Александр Лукашенко о разногласиях с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов — газа и нефти. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА .

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — сказал Президент.

Один из работников предприятия задал вопрос об обеспечении энергетической безопасности страны. «Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: «со старым правительством России, которое Президент Путин отправил в отставку».

Александр Лукашенко напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате чего Беларусь теряет на вывозных таможенных пошлинах. «Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты — свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — сказал он.

«Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь, — заявил глава государства. — Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место».





Александр Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает незыблемость суверенитета и независимости Беларуси. Соответствующие заявление глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА .

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«В переговорах с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — отметил белорусский лидер.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко об отношениях с Россией: мы не играем в игры, хотим равных условий

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о заинтересованности в добрых и братских отношениях с Россией, несмотря общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА .

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — сказал Президент.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить. «Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами. Например, ведутся поставки большого количества продукции на китайский рынок.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — Прим. БЕЛТА) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», — заявил глава государства.

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — резюмировал Александр Лукашенко.





«Это не блеф» — Александр Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти в Беларусь, помимо закупок в России. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки — через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут — из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. «Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — сказал Президент.

Третье направление, продолжил Александр Лукашенко, также уже опробовано. В частности, речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — заявил глава государства.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать. «Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — уверен глава государства.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: «американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше».





Александр Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шклов решил изменить план Производству экологичного упаковочного материала в стране необходимо дать зеленый свет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Шклове, посещая завод газетной бумаги, передает корреспондент БЕЛТА .

Заслушав доклады о работе предприятия, глава государства ознакомился с выпускаемой здесь продукцией. Особо его заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. «В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, в отдельных сферах необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Кроме, конечно, тех, где без нее не обойтись. «Допустим, есть пластиковые ящики для яблок — они прочные, долговечные. Им быть (пока, по крайней мере)? Быть. И потом — их же легко переработать, если нужно», — привел пример Президент. Все остальное он потребовал заменить экологичными материалами.

Он также обратил внимание на необходимость строительства мусороперерабатывающих заводов: «В области не должно быть мусорных полигонов и гор — это же огромные деньги. Надо переработать весь мусор. Это железное поручение. Надо записать его со сроками, чтобы в правительстве знали, что нам надо уйти от жесткого пластика».



