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Редкое в Беларуси животное «угодило» в фотоловушку. Вот так оно выглядит

25.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси впервые на видео попала белка-летяга. Грызуна зафиксировали фотоловушки в Городокском районе (Витебская область).

Пушистые зверьки, попавшие на видео, передвигались по стволу дерева, «инспектируя» дупла. 

Редкое в Беларуси животное «угодило» в фотоловушку. Вот так оно выглядит

Об этом рассказали представители общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), организовавшей в середине прошлого месяца экспедицию в Городокский лесхоз.

Целью мероприятия было ознакомление местных лесников с особенностями жизни редкого в нашей стране грызуна – белки летяги. Кроме того, сотрудники АПБ и лесники установили фотоловушки в наиболее вероятных местах обитания этого животного. Как оказалось, не зря.

На видео можно рассмотреть, как летяги передвигаются по стволу дерева и проверяют дупла. Можно понаблюдать за тем, как грызун несет корм — сережки осины, как этот интересный зверек слетает, оттолкнувшись от ствола, а на одном ролике даже оказались две летяги вместе, – сообщили в организации.

«Живым свидетелем», которому удалось сфотографировать жизнедеятельность редкого грызуна, стал один из сотрудников Суражского лесхоза. Причем место, где это произошло, очень глухое и труднодоступное.

Редкое в Беларуси животное «угодило» в фотоловушку. Вот так оно выглядит
BMC CAMERA

К слову. В Беларуси летягу не встречали с 1996 года. Только в 2017 году ее удалось обнаружить представителям АПБ. Благодаря новой методике. Более того, они даже сумели сфотографировать эту редкую белку.

Организация поставила задачу найти как можно больше таких участков с тем, чтобы передать места проживания летяг под охрану лесных хозяйств.

В прошлом году было организовано несколько экспедиций – специалисты побывали в Витебском, Городокском и Шумилинском районах.

Нынешней весной сотрудники АПБ намерены организовать еще несколько экспедиций в места обитания белок-летяг.

БелНовости 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси впервые на видео попала белка-летяга. Грызуна зафиксировали фотоловушки в Городокском районе (Витебская область). Пушистые зверьки,...
 
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