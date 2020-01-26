Битва за нефть, президент с топором и обиженный Медведев. Тест по новостям недели

Источник материала: Tut.by

Начало недели отметилось кадровыми перестановками: министр обороны Андрей Равков ушел возглавлять Совет безопасности. Его министерское кресло занял Виктор Хренин . В Клайпеду пришел танкер с норвежской нефтью для Беларуси. А белорусские нефтяники опровергли слухи о том, что из-за отсутствия сырья собираются останавливать в феврале Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Белорусский президент съездил на Шкловщину , где проинспектировал несколько предприятий и поделился с трудящимися наболевшим. В Минске готовятся встречать госсекретаря США Майка Помпео ( на этот раз — уже точно ). А у нас на портале вышла прекрасная история о том, « кем были те 20 повстанцев, которых в ноябре похоронили в Вильнюсе ».

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