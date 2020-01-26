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Битва за нефть, президент с топором и обиженный Медведев. Тест по новостям недели

26.01.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало недели отметилось кадровыми перестановками: министр обороны Андрей Равков ушел возглавлять Совет безопасности. Его министерское кресло занял Виктор Хренин. В Клайпеду пришел танкер с норвежской нефтью для Беларуси. А белорусские нефтяники опровергли слухи о том, что из-за отсутствия сырья собираются останавливать в феврале Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Белорусский президент съездил на Шкловщину, где проинспектировал несколько предприятий и поделился с трудящимися наболевшим. В Минске готовятся встречать госсекретаря США Майка Помпео (на этот раз — уже точно). А у нас на портале вышла прекрасная история о том, «кем были те 20 повстанцев, которых в ноябре похоронили в Вильнюсе».

Что еще интересного и важного произошло в стране и мире — в нашем тесте.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент съездил на Шкловщину, где проинспектировал несколько предприятий и поделился с трудящимися наболевшим. А в Минске готовятся встречать...
 
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