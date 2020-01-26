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Битва за нефть, президент с топором и обиженный Медведев. Тест по новостям недели
26.01.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало недели отметилось кадровыми перестановками: министр обороны Андрей Равков
Белорусский президент
Что еще интересного и важного произошло в стране и мире — в нашем тесте.
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