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26 января: этот день в истории

26.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

26 января: этот день в истории

День белорусской науки.

Международный день таможенника.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

30 лет назад Верховный Совет БССР принял Закон «О языках в Белорусской ССР», в соответствии с которым белорусский язык провозглашен государственным.

20 лет назад вступил в силу Договор о создании Союзного государства.

20 лет назад Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко избран председателем Высшего Государственного Совета Союзного государства.

120 лет назад родился Морковка Аркадий Андреевич (д.Зазерье Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский поэт. В 1934 году окончил БПИ. Работал на железнодорожной станции Минск, заводе «Беларусь», в Палате мер и весов, преподавал в БПИ. В годы Великой Отечественной войны был партизанским связным в Минске. Печататься начал с 1922 года. Автор поэтических сборников «Дым жизни», «Года, как паруса», «Стихотворения». Умер в 1957 году.

 
Теги: Минск
 
 
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День белорусской науки. Международный день таможенника. Всемирный день помощи больным проказой (лепрой). 30 лет назад Верховный Совет БССР принял Закон
 
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