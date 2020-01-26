26 января: этот день в истории

Источник материала: Полымя





День белорусской науки.

Международный день таможенника.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

30 лет назад Верховный Совет БССР принял Закон «О языках в Белорусской ССР», в соответствии с которым белорусский язык провозглашен государственным.

20 лет назад вступил в силу Договор о создании Союзного государства.

20 лет назад Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко избран председателем Высшего Государственного Совета Союзного государства.

120 лет назад родился Морковка Аркадий Андреевич (д.Зазерье Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский поэт. В 1934 году окончил БПИ. Работал на железнодорожной станции Минск, заводе «Беларусь», в Палате мер и весов, преподавал в БПИ. В годы Великой Отечественной войны был партизанским связным в Минске. Печататься начал с 1922 года. Автор поэтических сборников «Дым жизни», «Года, как паруса», «Стихотворения». Умер в 1957 году.