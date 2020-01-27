Можно ли сэкономить, покупая продукты исключительно на скидках и по акциям? Проверили

Источник материала: Tut.by

На продукты у большинства белорусов уходит внушительная часть семейного бюджета. Кроме того, их покупка — достаточно времязатратный процесс. Опытные хозяева давно придумали кучу лайфхаков, которые помогают экономить и время, и деньги. Одни говорят, что самые дешевые продукты можно отыскать на рынке. Другие — сторонники закупок в гипермаркетах рядом с домом. Вместе с картой «Шоппер» от «Идея Банка» мы сравнили, где дешевле закупаться — в специализированных точках на рынке или все же в магазинах с их акциями и скидками. А еще проверили, на какой шопинг уйдет меньше времени.

Для тех, кто хочет заплатить меньше, товар со скидкой — не всегда подходящий вариант

Вооружившись списком продуктов на неделю, мы сперва отправляемся по магазинам, которые расположены недалеко от дома. Предварительно изучаем на сайтах торговых сетей всю информацию о выгодных предложениях.

Нажмите, чтобы посмотреть список продуктов гречка;

мука;

творог;

йогурт;

сыр;

сметана;

кефир;

молоко;

яйца;

хлеб;

перец;

огурцы;

помидоры;

карбонад;

свино-говяжий фарш;

голень куриная;

скумбрия;

макароны;

рис;

овсянка;

курага;

петрушка;

укроп;

картофель;

яблоки;

груши;

мандарины;

капуста;

морковь;

кабачок.

Первый гипермаркет по выстроенному маршруту — рядом с домом в Малиновке.

Сразу идем в отдел с хлебом. Под конец рабочего дня во многих крупных магазинах действуют скидки на мясную, кулинарную и другую продукцию собственного производства. Можно сэкономить от 15 до 30% от их стоимости. Мы нашли свежий хлеб с семечками со скидкой за 0,79 рубля.





В отделе с мясом был фарш со скидкой по 7,99, но он был из чистой свинины и показался жирноватым. Поэтому мы взяли свино-говяжий за 8,99 рубля.

Приятные цены ждали и в отделе с овощами и фруктами, на многие позиции были приличные скидки. К примеру, свежий перец со скидкой два рубля обошелся в 5,99. На томатах сэкономили 0,60 рубля, купили за 4,99. На яблоках и капусте — по 0,30 рубля. Но несмотря на приличные скидки, овощи и фрукты почти во всех магазинах, в том числе и в этом, в целом дороже, чем на рынке.





В отделе с молочными продуктами взяли питьевой йогурт по 1,59 рубля за бутылку и сливочное масло со скидкой за 2,45.

В гипермаркетах довольно часто можно найти по выгодной цене рыбу. Зачастую она ниже, чем на рынке (кроме, разве что, белорусской прудовой). Мы, в свою очередь, взяли кило свежемороженой скумбрии за 4,99 со скидкой 1,50 рубля.

Заглянули в отдел со специями. И даже там обнаружили скидки. Взяли ванилин, черный перец горошком и сушеный чеснок — они здесь прилично дешевле, чем на рынке. В сумме сэкономили 0,64 рубля.





Стоит отметить, что в магазинах со скидками нужно быть очень внимательными. Акционные предложения, несомненно, актуальны для тех, кто охотится за конкретным товаром: к примеру, человек пьет только черный чай определенной торговой марки. Покупая его со скидкой, можно сэкономить, ведь вы в любом случае взяли бы именно его. Но для тех, кто в принципе хочет заплатить меньше и берет то, что подешевле, товар со скидкой не всегда будет подходящим вариантом. Ведь рядом на полке можно найти то же самое от другой фирмы по меньшей цене даже без скидки.

Кстати, черный чай со скидкой мы купили всего за 1,99 рубля, это действительно выгодно.





На покупки в первом магазине потратили час с лишним. Вторым, куда мы поехали, стал магазин у станции метро Пушкинская. Выбрали его снова из-за наличия большого количества нужных нам скидок и удобной логистики — от Малиновки туда идет прямой троллейбус.

Сюда мы направились за дешевыми яйцами по 1,99 рубля, макаронами по 1,09 рубля. Также взяли рис за 1,39 рубля. А еще нашли бюджетный твердый сыр по 9,99 рубля за килограмм и куриные ножки по 4,28. Захватили горькую шоколадку всего за 1,59 рубля (здесь они дешевле, чем на Комаровке) и молоко за 1,09.





По дороге домой заехали еще в один магазин за дешевым растительным маслом — по 1,79 рубля.

Конечной точкой маршрута стал магазин у самого дома. Здесь мы купили акционные груши по 2,49, мандарины по 3,29, карбонад со скидкой 21% — за 14,99, сметану по 1,39 рубля за 400 граммов.

Сахар со скидкой не нашли — было решено не везти его из центра и тоже купить у дома. Отдали 1,54 рубля. Впрочем цены на сахар практически не отличаются от магазина к магазину, потому что сейчас их регулирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Завершился наш шопинг по магазинам только около 23.00 — на покупки с учетом переездов ушло пять часов.

Скидки и акции в магазинах помогли сэкономить на определенных товарах 14,04 рубля. За общий набор продуктов мы отдали 123,83 рубля.



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«Под вечер приходить на рынок выгодно, если нужны молочка, мясо, фрукты и овощи»

За аналогичным набором продуктов отправляемся на Комаровский рынок.

Весомый плюс — здесь в одном месте собрано огромное количество точек с самыми разными товарами. Не нужно преодолевать большие расстояния и терять время на поиски конкретного товара. Но есть и очевидный минус: на рынок не поедешь после работы. Многие белорусы работают до 18.00, а в 19.00 Комаровка уже закрывается, хотя на деле продавцы начинают собираться домой еще раньше.





Мы приехали на рынок в 17.40. Сразу отправились в его сезонную часть за фруктами и овощами. Выбор здесь достаточно большой, цены на разный кошелек. Так как наша цель — закупиться бюджетно, будем стараться брать все по самым низким ценам. Всего за 20 минут покупаем по килограмму помидоров, огурцов и перцев, а еще несколько кабачков, морковь, картошку, мандарины и другие фрукты-овощи. Захватили и пару пучков зелени. На все это было потрачено чуть больше 20 рублей.





— Под вечер приходить на рынок выгодно, если вам нужны молочка, мясо, фрукты и овощи. Пусть выбор уже и не такой большой, как с утра, зато все охотно уступают в цене, потому что не хотят держать скоропортящийся товар до следующего дня, — делится хитростями шопинга на рынке одна из продавцов. — А самые низкие цены будут в воскресенье вечером, ведь понедельник — выходной.





В крытой части рынка в первую очередь идем за молочными продуктами. За счет наличия большого числа фирменных торговых точек здесь удобно закупаться тем, кто любит продукцию конкретного производителя.

Что на рынке заметно дешевле, чем в магазинах, так это сыр. Кило «Российского» стоит всего 8,90 рубля, «Пошехонского» — 10,90, «Голландского» — 10,80 рубля. В магазинах такие цены встречаются крайне редко, и в большинстве случаев это товар на скидке.





Покупаем молоко, кефир, сметану, творог, сыр, масло и йогурт и идем за фаршем и курицей.

По опыту цены на свинину и курицу на Комаровке не сильно меньше магазинных. А если в гипермаркете есть какая-нибудь акция, то там можно купить дешевле. Зато в узкопрофильных точках можно взять хорошую говядину, баранину, кролика, перепелов или еще что-то интересное, с выбором чего в магазине обычно не очень.

Мы взяли кило куриных ножек за 3,99 и фарша из свинины и говядины за 7,90. Еще купили кусочек карбонада по 11,89 рубля.





В нашем списке закупок был еще десяток яиц. Если прийти на рынок днем, их здесь можно найти по 1,5 рубля. Но мы таких уже не застали — взяли по 1,9 рубля.

На бакалее тоже сэкономить не получается. К примеру, на рынке со скидкой продают гречку по 1,50 рубля за 700 граммов. В магазине возле дома самая дешевая стоит 1,69 рубля, но в 800-граммовой упаковке. Если посмотреть цены за килограмм, станет ясно: если они и разнятся, то на пару копеек. Кстати, именно для того, чтобы покупателям было удобнее сравнивать стоимость продуктов за килограмм, несколько лет назад власти ввели требование указывать цену и за кило, а не только за одну упаковку.

То же самое можно сказать и про растительное масло. Если сравнивать цены за литр, то в любом магазине можно найти дешевле. Нам, правда, повезло: в одной из точек нашлась бутылка за 2,10 рубля.

На чем реально можно сэкономить, так это на сухофруктах и орехах. Во-первых, на рынке множество мест с разными ценами, во-вторых, ассортимент гораздо шире магазинного. На одной только кураге можно сэкономить рублей 5. Здесь можно найти килограмм за 5−6 рублей, а в магазинах почти всегда цены начинаются от 10 рублей.





По дороге к выходу с рынка забегаем за хлебом и шоколадом.

Резюмируя: шопинг на рынке занял около полутора часов. Продукты на Комаровке в сумме обошлись в 102,45 рубля. Это на 21,38 рубля меньше, чем в магазинах.

Подводя итог нашего эксперимента, можно сделать вывод, что для того, чтобы сэкономить время и деньги, не стоит делать выбор между рынком и магазинами. Есть то, что выгоднее брать на Комаровке — сыр, овощи и фрукты, сухофрукты и орехи. Стоит ехать туда и за мясом. Но даже не из-за цен, а потому, что выбор там больше. Крупы, молоко, сметану и прочие продукты первой необходимости удобнее и выгоднее купить в ближайшем к дому гипермаркете. Изучать акционные предложения в магазинах при этом все-таки стоит. Тогда, случайно проходя мимо, можно зайти и купить то, что нужно, по приятной цене.

Закупка в инфографике

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