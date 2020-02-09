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«Работала в офисе, но понимала: хочу осуществить мечту». Минчанка помогает найти нянь для животных

09.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью минчанка Евгения Гончеренок решила следовать за мечтой: оставила работу в офисе и занялась созданием сайта для владельцев кошек и собак. Суть проекта — объединить хозяев четверолапых с теми, кто готов помочь с выгулом и передержкой питомцев. «Когда мама узнала, чем я хочу заниматься, была в шоке, — улыбается собеседница. — Зато сестра поддержала».


Евгения. Фото: инстаграм Евгении Гончеренок

Евгения училась в Минском институте управления, затем в магистратуре в Польше, потом в Англии и Китае. В Великобритании она впервые и услышала про сайт, где хозяева животных и те, кто за вознаграждение готов помочь им с выгулом и передержкой, могут легко найти друг друга. Внимание на него обратила по нескольким причинам. Важная из них — Женя сама собачница.

— Мы с сестрой всегда брали псов из приюта на Гурского, лечили их, искали хозяев, — рассказывает о себе собеседница. — Однажды мне позвонила знакомая. Говорит, зима на носу, а возле ее дома две недели бездомная собачка гуляет. Спросила, не хотим ли вы взять животное. Мы приехали, забрали. Назвали Крис. Отличный пес, но характер у него такой, что, когда он остается дома один, начинает лаять. Из-за этого, все, кто брал его у нас, возвращали обратно.

Так Крис остался в семье Евгении. Собаку полюбили, но была одна сложность: хозяйка часто путешествовала, и каждый раз приходилось думать, как быть с четверолапым другом во время поездок.


Тот самый Крис. Фото: инстаграм Евгении Гончеренок

— В зоогостиницах ему не нравилось. Там животные попадают в клетки, а он у нас такой — любит, чтобы его гладили, уделяли ему внимание, — описывает любимца собеседница. — Возить его к маме тоже было не всегда удобно: она у меня живет за городом.

Данная ситуация, говорит Евгения, намекала: нужен проект, который помог бы решить эту проблему. А когда девушка оказалась в Англии, поняла: здесь уже давно все придумали.

— Я выиграла грант на учебу и каждый месяц получала стипендию 700 евро, — возвращается к тем событиям собеседница. — На жизнь этого не хватало, и я стала искать подработку. Среди разных предложений, нашла место ситтера (няни. — Прим. TUT.BY) для собак. Гуляешь с псом 30−60 минут в день и еще деньги за это получаешь. В месяц выходило около 600 фунтов. Это неплохо.

«Работа в компании давала хороший доход, перспективу роста, но здесь все равно есть потолок»

В Беларусь Евгения вернулась полтора года назад. Сразу устроилась в консалтинговую фирму, позже ее пригласили в компанию, которая занимается инвестициями. Девушка была управляющим директором.


Евгения и ее сестра Ольга. Фото: инстаграм Евгении Гончеренок

— Я работала около года, но понимала, что хочу осуществить мечту и сделать сайт для ситтеров. Попробовала начать этот проект параллельно с работой, но сферы настолько разные, что совмещать их невозможно.

Пришлось выбирать.

— Стала взвешивать, что ждет меня в одном и во втором случае, — рассуждает собеседница. — Работа в компании давала хороший доход, перспективу роста, но здесь все равно есть потолок. Как ни крути, а ты работаешь на кого-то. Платформа для собачников — это свой проект и моя мечта, поэтому остановилась на нем.

Мама, не скрывает Евгения, идею дочки не оценила, зато поддержала сестра Ольга. Сказала: когда за что-то браться, если не в молодости, — и даже дала стартовый капитал. Вот только сколько это было, собеседница не признается.

«С каждым ситтером заключаем договор, записываем его паспортные данные»

В январе Евгения запустила платформу Petsitters.by. На вопрос, как это работает, отвечает вопросом: «А вы заходите на сайт как хозяин питомца или ситтер?»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Евгения Гончеренок решила следовать за мечтой. Оставила работу в офисе и занялась созданием сайта для владельцев кошек и собак.
 
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