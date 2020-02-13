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Ряд патриотических мероприятий, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится в Пинске

13.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ряд патриотических мероприятий, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится в Пинске
15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В Пинске 15 февраля пройдут мероприятия, посвященной этой памятной дате, сообщает официальный сайт Пинского горисполкома. Программа мероприятий включает:

  • 10.30 – 11.00 – шествие колонны «Бессмертный контингент» в сопровождении городского духового оркестра по маршруту: ул. Ленина – ул. Советская – ул. Куликова – ул. Пушкина – городской парк культуры и отдыха;
  • 11.00 – митинг у памятного знака воинам-интернационалистам в городском парке культуры и отдыха.

По информации Пинской районной организации, общественного объединения ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь, 22 февраля в спортивном зале строительного треста № 2 по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская д. 66, с 10.00 будет проходить традиционный турнир по мини-футболу среди команд силовых структур г. Пинска. Турнир посвящен памяти воина-пограничника, погибшего в Афганистане, младшего сержанта В.В. Шпаковского.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях!

 
 
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> 15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В Пинске 15 февраля пройдут мероприятия, посвященной этой памятной дате,...
 
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