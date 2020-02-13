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Ряд патриотических мероприятий, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится в Пинске
13.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации Пинской районной организации, общественного объединения ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь, 22 февраля в спортивном зале строительного треста № 2 по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская д. 66, с 10.00 будет проходить традиционный турнир по мини-футболу среди команд силовых структур г. Пинска. Турнир посвящен памяти воина-пограничника, погибшего в Афганистане, младшего сержанта В.В. Шпаковского.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях!
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Ряд патриотических мероприятий, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится в Пинске
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