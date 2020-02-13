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Три предприятия Пинска предложат работу безработным пинчанам на электронной ярмарке вакансий

13.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Три предприятия Пинска предложат работу безработным пинчанам на электронной ярмарке вакансий
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 19 февраля с 11.00 до 13.00 на сайте: e-vacancy.by проведет электронную ярмарку вакансий с участием пинских предприятий ЗАО «ХК «Пинскдрев», ОАО «Пинский автобусный парк» и ОАО «Полесье». Отметим, что актуальные вакансии будут опубликованы только во время проведения ярмарки.

Принять участие в электронной ярмарке вакансий смогут все желающие трудоустроиться. Во время ее проведения можно будет не только напрямую задать нанимателям интересующие вопросы, но и получить консультацию или приглашение на собеседование в режиме реального времени!

Справки по телефонам: 31-70-11, 31-66-68.

По информации сайта Пинского горисполкома

 
 
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> Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 19 февраля с 11.00 до 13.00 на сайте: e-vacancy.by проведет электронную ярмарку вакансий с участием...
 
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