Предварительная запись по телефону 73-43-18 (с 11 по 14 февраля: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00).
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Прием граждан
16.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Предварительная запись по телефону 73-43-18 (с 11 по 14 февраля: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00).
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17 февраля 2020 года с 10.00 до 13.00 в здании Борисовского районного исполнительного комитета (ул. Чапаева, 6, каб. 202) состоится личный прием граждан депутатом Палаты...
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