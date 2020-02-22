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Климатическая зима не наступила впервые в истории. Узнали, к чему это приведет

22.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Климатическая зима не наступила впервые в истории. Узнали, к чему это приведет

В этом сезоне снег белорусы видели лишь пару раз — климатическая зима к нам так и не пришла.

А если до начала марта температура останется плюсовой, можно будет утверждать: зимы и вовсе не было. Разобрались, к чему приведет резкая смена климата.

Климатическая зима — это продолжительный период времени со среднесуточной минусовой температурой. Она начинается, когда столбик термометра переходит рубеж в ноль и устойчиво понижается, а заканчивается, когда температура повышается. При этом нужно, чтобы период стабильного изменения температуры составил не менее пяти дней.

Обычно климатическая зима в Беларуси начиналась в декабре и заканчивалась на второй неделе марта, но в этом сезоне отрицательная температура ни разу не задержалась на неделю. Для нашей страны это аномалия —похожее явление было только в 1989—1990 годах. Впрочем, тогда климатическая зима появилась хоть на короткий период и средняя температура все же была ниже нуля. В нынешних декабре — феврале термометры неизменно показывали плюс. Как резкое изменение климата повлияет на Беларусь?

— Точные прогнозы по климатическим последствиям пока строить сложно. Маловероятно, что весной вдруг ударят сильные морозы, но если это случится, посевы сильно пострадают, — отмечает старший научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географических наук Виктор Мельник. — Растения должны пройти закалку морозом. В это время в них накапливаются сахара, которые потом помогают выдерживать низкие температуры. Если такой закалки зимой не было, перенести внезапное майское похолодание растению будет очень тяжело — последствия могут оказаться плачевными. Впрочем, если теплая зима плавно перейдет в такую же весну и скачков температур не будет, особых проблем не возникнет.

Непривычная температура влияет и на наших меньших братьев — на территории постсоветских стран уже отмечали новые черты поведения птиц. Не обошло это и Беларусь.

— Самое важное изменение — больше птиц оставалось зимовать в нашей стране, некоторые вернулись раньше. Это касается тех видов, которые обычно проводят декабрь —февраль близко к границам Беларуси: крякв, лебедей-шипунов, чаек, — рассказывает заведующая лаборатории орнитологии ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», кандидат биологических наук Ирина Самусенко. — Пока что сложно оценить, положительный характер носят изменения или отрицательный. Если температура останется стабильной, рано вернувшиеся птицы могут получить от этого выгоду, например, они будут более успешными в выращивании потомства. Но если нас настигнут весенние морозы, птицам придется снова мигрировать в более теплые края, и преждевременное возвращение может негативно отразиться на них из-за дополнительных энергетических затрат на такие перемещения.

Климат влияет не только на растения и животных, но и на промышленность, в особенности на дорожную.

 Отсутствие климатической зимы негативно сказывается на состоянии асфальтобетонного покрытия. Практически каждый день температура переходит через ноль, при этом постоянно выпадают осадки. Влага попадает в микротрещины в асфальте, ночью замерзает и расширяется, разрушая покрытие, а утром оттаивает. И этот цикл повторяется ежедневно. В итоге на дорогах образуются ямы, — объясняет начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой» Андрей Шишов. — Другая проблема — гравийные дороги. Такое покрытие находится в стабильном состоянии, если температуры стабильны — пусть и в мороз. Но когда выпадают обильные осадки, которые то замерзают, то оттаивают, дорога раскисает. В этом случае нельзя подсыпать дополнительный материал, нужно переделывать все заново. А это возможно только при стабильной температуре, то есть весной. Раньше мы могли сделать гравийную дорогу перед началом морозов, и она бы спокойно продержалась всю зиму. Теперь это изменилось. С подобными проблемами мы сталкивались и раньше, но не в таких масштабах. В итоге они стали более весомыми  — и фокус внимания сместился с уборки снега на устранение ям.

sb.by

 
 
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В этом сезоне снег белорусы видели лишь пару раз — климатическая зима к нам так и не пришла. А если
 
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