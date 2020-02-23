О социальном страховании, бонусах при поступлении и сохранении общежития для членов семьи военнослужащих рассказывает начальник обособленной группы Кореличского района Сергей Шалин

Источник материала: Полымя





Десятого февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве», согласно которому молодым людям предоставят ряд существенных льгот. О социальном страховании, бонусах при поступлении и сохранении общежития для членов семьи военнослужащих рассказал начальник обособленной группы Кореличского района Сергей Шалин.

– Сергей Александрович, расскажите, на кого распространяется обязательное государственное соцстрахование?

– Согласно Указу Президента все военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения ими пенсионного возраста, инвалидности или потери кормильца. Документ определяет порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, то есть их зачтут в страховой стаж, что нужно для права на трудовую пенсию. Интересно, что взносы будут осуществляться не из денежного довольствия, которое получает каждый военнослужащий, а из республиканского бюджета. При этом важно отметить, что срок службы для граждан, которые проходили срочную военную службу до 1 января 2020 года, в страховой стаж входить не будет.

– Какие привилегии ждут тех, кто отслужил и хочет поступить в средние или высшие учреждения образования?

– В год увольнения либо в следующий после увольнения год при наличии среднего балла в аттестате не ниже шести и по рекомендации воинских частей молодые люди могут воспользоваться правом на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях и курсах в госучреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского или местного бюджета. Это весьма удобно, ведь после армии иногда требуется время, чтобы возобновить знания, полученные в школе. Поэтому курсы – отличная возможность вспомнить программу и как следует подготовиться к поступлению. А для того, чтобы это было бесплатно, отслужившему молодому человеку нужно просто обратиться в местный исполком.

– Появились ли в соответствии с Указом бонусы для отслуживших ребят при распределении?

– Да. В Указе № 48 прописано, что граждане, прошедшие срочную военную службу или службу в резерве, отныне получат право первоочередного выбора места работы. Однако только отслужить для получения такого приятного бонуса мало. Бывшему военнослужащему необходимо иметь высокие результаты в учебе, общественной работе или научно-исследовательской деятельности. Однако несмотря на это мы видим, что у отслуживших ребят все равно будет больший выбор места для обязательной отработки, нежели у тех, кто не служил. Перед распределением будет составлен рейтинг, лидирующие позиции в котором, конечно, займут отличники учебы, а после них как раз и будут идти те, кто не понаслышке знает, что такое служба в армии.

– Правда ли, что во время прохождения срочной службы члены семьи военнослужащего имеют право жить в общежитии от организации, где он работал?

– Действительно, теперь за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, на весь период прохождения ими службы будет сохраняться право пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, представленными этим военнослужащим. Например, часто бывает так, что у молодого человека закончился период отсрочки, т.к. его ребенку исполнилось три года. Соответственно, его призывают в армию, а семью пытаются выселить, поскольку человек уже не работает в организации, предоставившей ему жилье. В соответствии с новым Указом этого сделать будет нельзя.

Сергей Шалин:

Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех с самым «мужественным» праздником – Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Счастья вам, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Виктория КОСТЮК