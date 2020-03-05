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В Бобруйске пьяный мужчина похитил розы и подрался с продавцом, чтобы поздравить жену с днем рождения
05.03.2020 11:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске ночью 25 февраля в цветочный магазин зашел пьяный мужчина и на глазах у продавца похитил девять роз. Женщина попыталась удержать его, однако мужчина вырвался и убежал. Продавец вызвала милицию. В МВД
— Вскоре к патрулю подъехал автомобиль такси, в салоне которого находился спящий пассажир. Водитель пояснил, что недавно подвозил мужчину и его собутыльника к цветочному ларьку. Один вышел из магазина с цветами — но вместо того, чтобы вернуться в машину и ехать дальше, сбежал.
Оказалось, похитителем роз был 39-летний местный житель. Он работает на одном из крупных предприятий города, ранее к уголовной ответственности не привлекался. На преступление, говорит, пошел, так как был пьян, а у жены был день рождения. Правда, похоже, букет имениннице не понравился: цветы милиционеры обнаружили за мусоропроводом.
По факту открытого хищения возбуждено уголовное дело.
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В Бобруйске пьяный мужчина похитил розы и подрался с продавцом, чтобы поздравить жену с днем рождения
Правда, похоже, букет имениннице не понравился: цветы милиционеры обнаружили за мусоропроводом.
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