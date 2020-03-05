«По состоянию здоровья можно выписывать прямо сейчас». Минздрав о пациентах с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно. Жалоб и повышения температуры нет, сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По состоянию здоровья они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. В течение выходных — начале следующей недели после получения этих лабораторных данных эти пациенты будут выписаны, — отметила пресс-секретарь.

Также сообщается, что сегодня медики наблюдают за 91 человеком из ближнего круга тех, у кого был выявлен коронавирус. Все помещенные на карантин студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. На сегодня ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружен.

Домой отпустили шесть студентов и преподавателей «второго круга» контактов, которые поступали в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ и у которых не подтвердилась коронавирусная инфекция.

Планируется, что при отсутствии дополнительных данных о распространении инфекции среди студентов, БНТУ сможет вернуться к обычному режиму работы на следующей неделе.

— Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам будут выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности, — заметила Юлия Бородун.

Министерство здравоохранения продолжает санитарно-эпидемиологические мероприятия по недопущению завоза коронавируса в Беларусь. На сегодня под медицинским наблюдением находятся 1322 человека, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. В этот же период 1135 человек сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать в более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь .

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего» . Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.