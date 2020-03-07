С ажиотажем и бесплатными цветами. В Гродно в старой казарме открылся торговый центр Kazzarma Mall

Источник материала: Tut.by

В Гродно в бывшей старой казарме на Щорса открыли новый торговый центр — Kazzarma Mall, площадью более 3,5 тысяч кв метров. На открытие пришло около тысячи человек. Детям раздавали бесплатные шарики, женщинам к 8 марта — цветы. Торжественно перерезали красную ленточку заместитель председателя горисполкома Андрей Болтрик, заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Сорока и учредитель компании «Спектр-Лайн» Александр Каськевич.





Когда-то в районе улиц Щорса и Пролетарской в центре Гродно был военный городок № 11 Гродненского гарнизона — один из самых старых на территории Гродно. Военные здесь размещались еще в позапрошлом веке — до нашего времени дошли пять бывших царских казарм, а еще офицерские флигели-квартиры, штаб, бывшая конюшня, баня и капустный погреб.

Строительство городка началось в 1883 году. Горожане называли его — «новые казармы за железной дорогой». Тогда это была окраина города. Потом казармы начали называть Вятскими, потому что здесь одно время располагался 102-й пехотный Вятский полк. В 1921 году казармы получили новое название — Легионерские. Военный городок все время расширялся и укреплялся. Появлялись новые здания, строились казармы. Та, в которой открылся торговый центр, например, была возведена в 1935 году.

В 1939 году в городке разместились части Красной армии. Потом здесь располагались различные части советских войск. Потом городок расформировали, а на его месте построили новый жилой микрорайон.









Что касается двух казарм, в которых расположился новый торговый центр, то их продали за одну минималку.

В течение двух лет здесь проходил ремонт и вот обновленные здания открыли свои двери для гродненцев. Но уже в качестве торгового объекта.





Правда, 7 марта открылась только первая часть торгового центра, вторую обещают ввести летом этого года. Там будут офисы и спортивный зал.









При реконструкции зданий, собственники постарались сохранить старинные элементы и сделали акцент на историю военного городка. Так появилось и название — Kazzarma Mal.





На первом этаже торгового центра находятся несколько больших магазинов. Здесь открылись дискаунтер «Остров чистоты и вкуса» и магазин детских товаров «Буслік», на втором этаже — торговые точки поменьше. Чуть позже здесь появятся пивной бар и пиццерия. Чуть раньше заработал супермаркет «Белмаркет».









Местные жители открытия нового торгового центра, конечно, ждали — в старой центральной части города подобных объектов совсем немного. А владельцы торгового центра уверены, что Kazzarma Mal будет пользоваться популярностью.





Во время торжественного открытия для посетителей подготовили праздничную программу — работали аниматоры, играл духовой оркестр «Гарадзенскія трубы», детям бесплатно делали аквагрим, а еще разыгрывали призы от арендаторов.





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