ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ажиотажем и бесплатными цветами. В Гродно в старой казарме открылся торговый центр Kazzarma Mall

07.03.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно в бывшей старой казарме на Щорса открыли новый торговый центр — Kazzarma Mall, площадью более 3,5 тысяч кв метров. На открытие пришло около тысячи человек. Детям раздавали бесплатные шарики, женщинам к 8 марта — цветы. Торжественно перерезали красную ленточку заместитель председателя горисполкома Андрей Болтрик, заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Сорока и учредитель компании «Спектр-Лайн» Александр Каськевич.


Когда-то в районе улиц Щорса и Пролетарской в центре Гродно был военный городок № 11 Гродненского гарнизона — один из самых старых на территории Гродно. Военные здесь размещались еще в позапрошлом веке — до нашего времени дошли пять бывших царских казарм, а еще офицерские флигели-квартиры, штаб, бывшая конюшня, баня и капустный погреб.

Строительство городка началось в 1883 году. Горожане называли его — «новые казармы за железной дорогой». Тогда это была окраина города. Потом казармы начали называть Вятскими, потому что здесь одно время располагался 102-й пехотный Вятский полк. В 1921 году казармы получили новое название — Легионерские. Военный городок все время расширялся и укреплялся. Появлялись новые здания, строились казармы. Та, в которой открылся торговый центр, например, была возведена в 1935 году.
В 1939 году в городке разместились части Красной армии. Потом здесь располагались различные части советских войск.  Потом городок расформировали, а на его месте  построили новый жилой микрорайон.



Что касается двух казарм, в которых расположился новый торговый центр, то их продали за одну минималку.

В течение двух лет здесь проходил ремонт и вот обновленные здания открыли свои двери для гродненцев. Но уже в качестве торгового объекта.


Правда, 7 марта открылась только первая часть торгового центра, вторую обещают ввести летом этого года. Там будут офисы и спортивный зал.



При реконструкции зданий, собственники постарались сохранить старинные элементы и сделали акцент на историю военного городка. Так появилось и название — Kazzarma Mal.


На первом этаже торгового центра находятся несколько больших магазинов. Здесь открылись дискаунтер «Остров чистоты и вкуса» и магазин детских товаров «Буслік», на втором этаже — торговые точки поменьше. Чуть позже здесь появятся пивной бар и пиццерия. Чуть раньше заработал супермаркет «Белмаркет».



Местные жители открытия нового торгового центра, конечно, ждали — в старой центральной части города подобных объектов совсем  немного. А владельцы торгового центра уверены, что Kazzarma Mal будет пользоваться популярностью.


Во время торжественного открытия для посетителей подготовили праздничную программу — работали аниматоры, играл духовой оркестр «Гарадзенскія трубы», детям бесплатно делали аквагрим, а еще разыгрывали призы от арендаторов.


Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно в бывшей старой казарме на Щорса открыли новый торговый центр - Kazzarma Mall, площадью более 3,5 тысяч кв метров. На открытие пришло около тысячи человек. Детям...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кормянском районе продавцы получили большие штрафы за то, что продали спиртное подростку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика