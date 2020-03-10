Победители районных соревнований — 2019

Источник материала: Радзiма





Среди работников ведущих профессий учреждений, организаций и предприятий Глусского района лучшими по профессии признаны:

«Лучший механизатор» — Гаравиков Александр Анатольевич, тракторист-машинист ОАО «Агрофирма «Славгородский»;

«Лучший комбайнер зерноуборочного комбайна» — Валёха Дмитрий Владимирович, водитель ОАО «Агрофирма «Славгородский»;

«Лучший комбайнер кормоуборочного комбайна» — Филипенко Евгений Александрович, тракторист-машинист ОАО «Агрофирма «Славгородский»;

«Лучший водитель» — Клыга Владимир Николаевич, водитель ОАО «Глусский райагропромтехснаб»;

«Лучший оператор машинного доения» — Новикова Наталья Викторовна, оператор машинного доения ОАО «Агрофирма «Славгородский»;

«Лучший оператор по доращиванию крупного рогатого скота» — Сирач Наталья Евгеньевна, оператор по доращиванию крупного рогатого скота ОАО «Агрофирма «Славгородский»;

«Лучший рабочий промышленного предприятия» — Сташевский Сергей Сергеевич, водитель автомобиля (на вывозке леса) 5-го разряда ГЛХУ «Глусский лесхоз»;

«Лучший работник лесного хозяйства» — Муха Александр Михайлович, лесник Глусского опытно-производственного лесничества ГЛХУ «Глусский лесхоз»;

«Лучший строитель» — Лысенков Василий Павлович, машинист автокрана ГУКДСП «Глусская передвижная механизированная колонна № 249»;

«Лучший предприниматель» — индивидуальный предприниматель Ясюк Андрей Михайлович;

«Лучший продавец» — Серик Жанна Васильевна, продавец 6-го разряда с исполнением обязанностей заведующей магазина «Росинка» Глусского райпо;

«Лучший работник общественного питания» — Аникеева Жанна Евгеньевна, бармен-официант 5-го разряда кафе «Молодость» Глусского райпо;

«Лучший работник сферы обслуживания» — Пигулевский Александр Алексеевич, водитель автомобиля 1-го класса, работающий на автобусах всех марок и вместимостей, Глусского филиала Автопарк № 15 ОАО «Могилёвоблавтотранс»;

«Лучший работник социального обслуживания» — Черницына Ольга Александровна, младшая медицинская сестра по уходу за больными отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждения «Глусский РЦСОН»;

«Лучший работник коммунального хозяйства» — Раковец Андрей Иванович, рабочий по благоустройству населенных пунктов (производственных территорий) 3-го разряда Глусского УКП «Жилкомхоз»;

«Лучший работник электросвязи и почтовой связи» — Медведко Светлана Михайловна, начальник отделения связи 1-го городского отделения почтовой связи Глусского участка почтовой связи Могилёвского филиала РУП почтовой связи «Белпочта»;

«Лучший работник бытового обслуживания» — Селиванова Раиса Петровна, закройщица ОАО «Глусские Бытуслуги»;

«Лучший работник налоговых и финансовых органов, банковских и страховых организаций» — Мартинович Ольга Леонидовна, ведущий специалист по информационным технологиям отдела информационных технологий региональной дирекции по Могилёвской области ОАО «Белагропромбанк»;

«Лучший врач» — Ващенкова Галина Фёдоровна, врач — стоматолог-хирург стоматолого-хирургического кабинета УЗ «Глусская ЦРБ им. заслуженного врача БССР А. С. Семёнова»;

«Лучший учитель» — Лукьянчук Анна Николаевна, учитель начальных классов ГУО «Заелицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»;

«Лучший воспитатель детского дошкольного учреждения» — Лазаренко Антонина Петровна, воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 4 г. п. Глуск»;

«Лучший работник культуры» — Левченко Андрей Александрович, заместитель директора ГУК «Централизованная клубная система Глусского района» по киновидеомероприятиям;

«Лучший работник сферы малого бизнеса» — Грипинский Дмитрий Иванович, заведующий фермой ООО «Свинокомплекс Поблинский»;

«Лучший работник милиции» — майор милиции Касько Сергей Васильевич, старший инспектор группы тылового обеспечения Глусского РОВД;

«Лучший работник районного отдела по чрезвычайным ситуациям» — старший лейтенант внутренней службы Берёзкин Станислав Николаевич, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Глусского РОЧС;

«Лучший дружинник» — Боярко Виктор Николаевич, водитель Автопарка № 15 ОАО «Могилёвоблавтотранс»;

«Лучший спортсмен» — Сличёнок Полина Сергеевна, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия г. п. Глуска»;

«Лучший ученик» — Сергеева Софья Сергеевна, ученица 10-го класса ГУО «Гимназия г. п. Глуска».

Победителями ежегодных соревнований по итогам 2019 года в различных номинациях признаны:

среди городских общеобразовательных учреждений — гимназия г. п. Глуска (директор — Сергеев Сергей Евгеньевич);

среди сельских общеобразовательных учреждений — Заелицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа (директор — Лабодаева Светлана Алексеевна);

среди дошкольных учреждений — ясли-сад № 1 г. п. Глуска (заведующая — Путята Людмила Леонидовна);

среди учреждений культуры Глусского района на лучшую постановку работы по развитию культуры — Глусская детская школа искусств (директор — Мельник Оксана Викторовна);

среди сельских исполнительных комитетов — Козловичский сельисполком (председатель — Каблаш Владимир Константинович);

среди организаций в отрасли строительства (второе место) — ДРСУ № 213 (начальник — Харц Александр Михайлович);

среди фермерских хозяйств — фермерское хозяйство Борисевича В. В., д. Дуброва (глава хозяйства — Борисевич Василий Владимирович);

среди фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий Глусского района — Калюжский ФАП (заведующая — Щерба Елена Николаевна);

среди отделений райбольницы и поликлиники — отделение скорой медицинской помощи (старший фельдшер — Непочелович Жанна Владимировна);

среди организаций промышленности — ГЛХУ «Глусский лесхоз» (директор — Максимович Сергей Викторович);

среди организаций в отраслях транспорта, связи и сферы обслуживания — УКП «Жилкомхоз» (директор — Желдак Владимир Иванович);

среди субъектов малого и среднего предпринимательства — юридических лиц Глусского района — ООО «Новофрут» (директор — Гвоздь Марина Олеговна);

среди коллективов торговых объектов Глусского района, расположенных в Глуске, — коллектив магазина «Слободской» Глусского райпо (продавец с исполнением обязанностей заведующей Манько Жанна Николаевна), среди расположенных на территориях агрогородков Глусского района — коллектив магазина «Виктория» ЧТТУП «Викалюр» (продавец — Жлобич Ольга Геннадьевна);

среди коллективов физической культуры учреждений, организаций и предприятий, находящихся в Глуске, — коллектив физической культуры ГЛХУ «Глусский лесхоз» (директор — Максимович Сергей Викторович), сельхозпредприятий, организаций, находящихся в сельской местности Глусского района, — коллектив физической культуры ОАО «Агрофирма «Славгородский» (директор — Штылёв Владимир Николаевич);

среди граждан, реализующих молоко государству от одной коровы, — Свирид Наталья Аркадьевна (аг. Застенок Устерхи, 1-е место), Белоушко Галина Васильевна (д. Бабирово, 2-е место), Заико Анна Ивановна (д. Доколь, 3-е место);

среди граждан, реализующих молоко государству от двух и более коров, — Кудёлка Елена Викторовна (д. Бабирово, 1-е место), Шолом Андрей Николаевич (аг. Заволочицы, 2-е место), Коваленко Ирина Николаевна (аг. Заволочицы, 3-е место);

сельский исполнительный комитет, закупивший за год на своей территории наибольшее количество молока у населения в расчете на одну корову, — Заволочицкий сельисполком (председатель — Осадчий Дмитрий Михайлович);

лучшими старостами сельских населенных пунктов Глусского района стали Лобах Алла Леонидовна (аг. Клетное Славковичского сельсовета, 1-е место), Голуб Наталья Ивановна (д. Евсеевичи Заволочицкого сельсовета, 2-е место), Долбик Наталья Николаевна (д. Доколь Хвастовичского сельсовета, 3-е место).