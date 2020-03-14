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В Гродненской области непогода привела к отключениям электроэнергии

14.03.2020 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный ветер и мокрый снег привел к отключениям электроэнергии в Гродненской области. Энергетики оперативно устаняют нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГПО «Белэнерго».


Гродно, 14 марта. Фото: читатель TUT.BY

Сегодня, 14 марта, на западе страны из-за сильного ветра и мокрого снега объявлен оранжевый уровень опасности. Временные отключения особенно сильно сказались на Гродненском, Волковысском и Слонимском районах, по состоянию на 10 утра субботы восстановлено электроснабжение в 22 населенных пунктах.

Создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварийных отключений. Для выполнения аварийно-восстановительных работ привлечены 14 бригад, 45 людей и 21 единица техники.

Похода ухудшилась не только в Гродненской области. Снег выпал также в Минске, Минской и Витебской областях.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Временные отключения особенно сильно сказались на Гродненском, Волковысском и Слонимском районах, по состоянию на 10 утра субботы восстановлено электроснабжение...
 
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