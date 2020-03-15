ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшие по профессии — 2019: майор милиции Сергей Касько

15.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: майор милиции Сергей Касько
За плечами майора милиции Сергея Касько почти 14 лет службы в органах внутренних дел. За это время он прошел путь от участкового инспектора милиции отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Глусского РОВД до старшего инспектора группы тылового обеспечения. Уже более пяти лет его основная забота — материально-техническое обеспечение райотдела. Это и ответственность за надлежащий порядок как внутри, так и снаружи здания, за исправность служебного транспорта, ведение документации, обеспечение пожарной безопасности, контроль за соблюдением правил охраны труда… В общем, в его задачах — делать всё необходимое, чтобы районный отдел внутренних дел функционировал полноценно и исправно, а сотрудники работали в комфортных условиях.

Коллектив группы тылового обеспечения небольшой. В его составе, кроме старшего инспектора, — рабочий, водитель и две уборщицы. Умелое руководство, организаторские способности инспектора Сергея Касько, слаженная работа всего коллектива помогают достигать в работе определенных успехов. К примеру, в прошлом году сделан косметический ремонт административного здания РОВД и капитальный ремонт крыши.

«Грамотный, принципиальный, требовательный сотрудник, в общении с гражданами и коллегами по службе вежлив и тактичен», — говорят о майоре милиции Сергее Касько в руководстве районного отдела внутренних дел. Думаю, именно эти качества и помогают старшему инспектору сохранять авторитет в коллективе и добиваться успеха в своей работе, в которой самое главное — обеспечить нормальные условия для службы и отдыха своих коллег.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За плечами майора милиции Сергея Касько почти 14 лет службы в органах внутренних дел. За это время он прошел путь от участкового инспектора милиции отделения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почему не стал говорить президент, обнуление Путина, байки про коронавирус и милиция с хлебом. Тест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика