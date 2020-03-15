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Лучшие по профессии — 2019: майор милиции Сергей Касько
15.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Коллектив группы тылового обеспечения небольшой. В его составе, кроме старшего инспектора, — рабочий, водитель и две уборщицы. Умелое руководство, организаторские способности инспектора Сергея Касько, слаженная работа всего коллектива помогают достигать в работе определенных успехов. К примеру, в прошлом году сделан косметический ремонт административного здания РОВД и капитальный ремонт крыши.
«Грамотный, принципиальный, требовательный сотрудник, в общении с гражданами и коллегами по службе вежлив и тактичен», — говорят о майоре милиции Сергее Касько в руководстве районного отдела внутренних дел. Думаю, именно эти качества и помогают старшему инспектору сохранять авторитет в коллективе и добиваться успеха в своей работе, в которой самое главное — обеспечить нормальные условия для службы и отдыха своих коллег.
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За плечами майора милиции Сергея Касько почти 14 лет службы в органах внутренних дел. За это время он прошел путь от участкового инспектора милиции отделения...
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