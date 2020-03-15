Лучшие по профессии — 2019: майор милиции Сергей Касько

Источник материала: Радзiма



За плечами майора милиции Сергея Касько почти 14 лет службы в органах внутренних дел. За это время он прошел путь от участкового инспектора милиции отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Глусского РОВД до старшего инспектора группы тылового обеспечения. Уже более пяти лет его основная забота — материально-техническое обеспечение райотдела. Это и ответственность за надлежащий порядок как внутри, так и снаружи здания, за исправность служебного транспорта, ведение документации, обеспечение пожарной безопасности, контроль за соблюдением правил охраны труда… В общем, в его задачах — делать всё необходимое, чтобы районный отдел внутренних дел функционировал полноценно и исправно, а сотрудники работали в комфортных условиях.

Коллектив группы тылового обеспечения небольшой. В его составе, кроме старшего инспектора, — рабочий, водитель и две уборщицы. Умелое руководство, организаторские способности инспектора Сергея Касько, слаженная работа всего коллектива помогают достигать в работе определенных успехов. К примеру, в прошлом году сделан косметический ремонт административного здания РОВД и капитальный ремонт крыши.

«Грамотный, принципиальный, требовательный сотрудник, в общении с гражданами и коллегами по службе вежлив и тактичен», — говорят о майоре милиции Сергее Касько в руководстве районного отдела внутренних дел. Думаю, именно эти качества и помогают старшему инспектору сохранять авторитет в коллективе и добиваться успеха в своей работе, в которой самое главное — обеспечить нормальные условия для службы и отдыха своих коллег.