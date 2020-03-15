График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 16 по 20 марта

Источник материала: Полесская правда



С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 16 по 20 марта электроэнергия будет отключена:

16 марта:

10.00 – 13.00 – д. Бобрик (улицы Лесная, Щорса, Спортивная), д. Теребень (улицы Первомайская, Чкалова, Ленина);

13.00 – 16.00 – д. Малая Плотница.

17 марта:

00.00 – 03.00 – аг. Парохонск (улицы Молодежная, Солнечная, Западная);

10.00 – 16.00 – деревни Гривковичи, Тырвовичи.

18 марта:

00.00 – 03.00 – д. Бокиничи.

19 марта:

00.00 – 03.00 – аг. Парохонск (улицы Молодежная, Солнечная, Западная);

03.00 – 05.00 – д. Сошно;

12.00 – 17.00 – деревни Сошно, Староселье.

20 марта:

02.00 – 04.00 – д. Сошно.

10.00 – 17.00 – деревни Березцы, Молодельчицы.

Пинский сельский РЭС приносит извинения за причиненные неудобства.