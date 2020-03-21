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Россия разрешила белорусам, возвращающимся из третьих стран, транзит по своей территории
21.03.2020 21:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство России разрешило гражданам Беларуси прилетать из третьих стран в свои аэропорты и затем возвращаться в Беларусь — как через воздушные, так и другие пункты пропуска. Пограничной службе РФ предписано обеспечить пропуск наших граждан через государственную границу России. Соответствующий документ опубликовало посольство Беларуси в Индии
Как сообщает посольство, 20 марта правительством России принято дополнительное распоряжение РФ № 685-р, которым гражданам СНГ, включая Беларусь, разрешено прибывать через воздушные пункты пропуска и убывать в Беларусь как через воздушные, так и другие пункты пропуска.
Роспотребнадзору указано обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при нахождении этих людей на территории России.
Российский посол Дмитрий Мезенцев также
— В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно, — сказал Мезенцев.
По его словам, сегодня глава Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько подтвердил руководителю российской дипмиссии в Беларуси, что «все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям Российской Федерации даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно».
По словам дипломата, посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с МВД республики, а также с министром иностранных дел Владимиром Макеем, который «сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».
Накануне в интервью ТАСС Мезенцев
Напомним, накануне, посещая завод «Адани», Александр Лукашенко
Напомним, из-за закрытия границ многими государствами, в том числе и Россией, сотни белорусских туристов не могут вернуться на родину. 20 марта более ста белорусских туристов, которые
Но многие еще
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Пограничной службе РФ предписано обеспечить пропуск наших граждан через государственную границу России.
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