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Россия разрешила белорусам, возвращающимся из третьих стран, транзит по своей территории

21.03.2020 21:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России разрешило гражданам Беларуси прилетать из третьих стран в свои аэропорты и затем возвращаться в Беларусь — как через воздушные, так и другие пункты пропуска. Пограничной службе РФ предписано обеспечить пропуск наших граждан через государственную границу России. Соответствующий документ опубликовало посольство Беларуси в Индии на своей странице в Facebook.


Фото: Reuters

Как сообщает посольство, 20 марта правительством России принято дополнительное распоряжение РФ № 685-р, которым гражданам СНГ, включая Беларусь, разрешено прибывать через воздушные пункты пропуска и убывать в Беларусь как через воздушные, так и другие пункты пропуска.

Роспотребнадзору указано обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при нахождении этих людей на территории России.

Российский посол Дмитрий Мезенцев также сообщил сегодня журналистам, что белорусам, имеющим билеты на самолеты российских авиакомпаний, препятствовать в посадке на борт не будут.

— В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно, — сказал Мезенцев.

По его словам, сегодня глава Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько подтвердил руководителю российской дипмиссии в Беларуси, что «все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям Российской Федерации даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно».

По словам дипломата, посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с МВД республики, а также с министром иностранных дел Владимиром Макеем, который «сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

Накануне в интервью ТАСС Мезенцев рассказал, что все заявки белорусского национального перевозчика «Белавиа» на выполнение нерегулярных рейсов в аэропорты Москвы будут поддержаны российской стороной, при этом белорусы, прибывшие в столицу РФ из третьих стран, смогут оперативно вернуться в Минск.

Напомним, накануне, посещая завод «Адани», Александр Лукашенко раскритиковал действия российской стороны. Он привел в пример наших туристов в Таиланде, которых не пустили на борт российского самолета, и выразил надежду, что это «обычная безглуздица» и Россия окажет содействие в возвращении наших туристов.

Напомним, из-за закрытия границ многими государствами, в том числе и Россией, сотни белорусских туристов не могут вернуться на родину. 20 марта более ста белорусских туристов, которые застряли в аэропорту Внуково, вернулись домой. Чтобы попасть из России в Беларусь, некоторым из них пришлось больше двух суток провести в дороге. Проблема в том, что из Внукова не было возможности улететь в Минск. Чтобы помочь им, из Беларуси за ними летал самолет «Белавиа».

Но многие еще не могут покинуть Таиланд, Индию, Канарские острова и другие страны. По данным Минспорта и туризма, на сегодня за границей находятся около 3,5 тысячи белорусских организованных туристов, которые хотят попасть на родину.

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Теги: Минск
 
 
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Пограничной службе РФ предписано обеспечить пропуск наших граждан через государственную границу России.
 
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