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Размышления по поводу… Оппозиция «только для своих»
22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для определения единого кандидата было решено провести процедуру праймериз – народное голосование по его выбору. Ряд партийных (и не очень) организаций выдвинули своих представителей, которых оказалось пятеро (Павел Северинец, Николай Козлов, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Алексей Янукевич). Они составили график посещения десятков белорусских городов, в каждом из которых пригласили на встречу местных жителей, дабы те проголосовали за кого-нибудь из их пятерки. По результатам общего подсчета голосов оппозиционеры и планировали определить победителя своего праймериз и отправить его на президентские выборы.
Свой путь оппозиционная коалиция начала 6 марта в Витебской области, однако грандиозным планам было не суждено сбыться. Не прошло и двух недель, как пятерка политиков разругалась, раскололась и прекратила праймериз…
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> Начало президентской избирательной кампании отметилось тем, что оппозиция запланировала выставить единого кандидата. Мол, если будут участвовать несколько...
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