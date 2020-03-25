Стучите во все двери – и вам откроют

Источник материала: Газета Авангард

Жизнь многогранна. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра можешь остаться один на один со своей бедой. У нашей сегодняшней героини, молодой мамы Галины Вишняковой, своя жизненная история, которая, благодаря чутким и отзывчивым людям, завершилась благополучно.





Так уж вышло, что в свое время Галина была обделена родительской любовью и вниманием. Родную семью ей заменила приемная, в которую она попала вместе с младшей сестренкой после того, как мать лишили родительских прав.

– У нашей мамы 12 детей. У каждого уже давно своя жизнь. Старшие выросли и разъехались кто куда, а мы с сестрой жили вместе с матерью и ее сожителем, – делится Галина. – Не скажу, что она нас обижала, просто в какой-то момент мужчина стал дороже нас. К тому же, он частенько выпивал, потому наша семья и попала в группу риска, ведь в деревне все друг у друга на виду. Так мы оказались в приюте, правда, пробыли там недолго. На воспитание нас взяла приемная семья из Ховхло. Тогда мне было семь лет. Приемных родителей вспоминаю с теплотой и чувством признательности, ведь именно они научили меня всем необходимым вещам, которые нужны во взрослой жизни, окружали вниманием и заботой.

После 9 классов Чеботовичского детского сада-средней школы Галина отправилась в самостоятельную жизнь, поступив в Гомельский государственный профессионально-технический колледж народных промыслов. Во время учебы встретила парня, с которым завязались отношения. Потом была беременность, расставание с любимым человеком и рождение дочери Александры. Отца девочки она больше никогда не видела. Все обязанности по воспитанию ребенка легли на ее плечи.

– Поработать после колледжа я не успела, пошла в декретный отпуск. Какое-то время снимала с ребенком квартиру в Гомеле. Своего жилья у меня не было, хотя с 2004 года я стояла в Чеботовичском сельисполкоме на очереди на его получение, так как имею статус сироты, – рассказывает молодая мама. – Я понимала, что могу рассчитывать только на себя, поэтому отчаиваться и опускать руки не имела права. Получала детское пособие, старалась экономить. Наверное, как любой женщине, хотелось рядом с собой видеть мужчину, который бы принял меня и моего ребенка, стал опорой. Как мне казалось, в моей жизни появился такой человек. Переехали к нему в Уваровичи, откуда он родом. Около двух лет мы прожили вместе. Дочка ходила в детский сад, я работала в местном хозяйстве дояркой. Казалось бы, все у нас как у людей, только совместная жизнь дала трещину. Да такую, что в очередной раз я осталась на улице с ребенком на руках. Оказаться в такой ситуации не пожелала бы и врагу. Куда идти и у кого просить помощи – не знала. Вот и решила отправиться к родной матери в Калинино. Благо, в этот раз она от меня не отвернулась.

Пищу приходилось готовить на улице, так как в доме не было даже газа. Но она была рада и такому временному приюту. И кто знает, как сложилась бы жизнь дальше, если бы в ситуацию не вмешались сельсовет и районные службы. Именно смотровая комиссия выявила, что в доме, где даже взрослым находиться опасно, проживает мать с несовершеннолетним ребенком. Галине предложили на время поместить пятилетнюю Александру в социально-педагогический центр, обещали помочь с жильем и работой.

– Честно признаюсь, когда зашла речь о приюте, очень испугалась. Ведь и сама когда-то была в подобной ситуации и, как никто другой, знаю, что значит расставание с мамой. Но выслушав доводы заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанны Покидько, поняла, что в моей ситуации это единственно правильный выход. Я благодарна Жанне Николаевне за помощь. Она не оставляла меня ни на минуту, поддерживала, подробно объясняя, какие шаги следует предпринять, чтобы решить все первостепенные вопросы с жильем и работой, – делится Галина. – Буквально за два месяца моя жизнь изменилась на 180 градусов. Сегодня у меня есть и работа в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», и благоустроенное арендное жилье, но самое главное – рядом со мной мой ребенок, который дает мне силы жить и двигаться дальше. Одним словом, жизнь у меня только начинается. Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду. Я убедилась, что из самой, казалось бы, безнадежной ситуации обязательно есть выход. Хорошо, что есть неравнодушные и небезразличные люди, готовые протянуть руку помощи. Может быть, моя история послужит кому-то примером, ведь зачастую мы боимся рассказать о своих житейских проблемах посторонним людям, не хотим выносить сор из избы, при этом подвергая угрозе не только свое будущее, но и будущее своих детей. И совет здесь может быть только один: стучите во все двери – и вам обязательно откроют. Никогда не думала, что мне помогут именно те, от кого я меньше всего этого ожидала.

Хочется верить, что Галина извлекла из данной ситуации правильный урок и все у нее и у маленькой Александры будет хорошо. Тем не менее не хочу, чтобы у читателей сложилось ошибочное мнение, будто бы наша героиня бездействовала и пришла на все готовое в то время, когда кто-то за нее решал ее проблемы. Поэтому ситуацию прокомментировать попросила Жанну Покидько:

– В своей многолетней практике с таким случаем сталкиваюсь впервые. Хочу отметить, что все заинтересованные службы своевременно среагировали и подключились к решению проблемы. Надо отдать должное и Галине, которая не пошла по стопам своей матери, а надлежащим образом растила и воспитывала своего ребенка. Возможно, если бы раньше она обратилась к нам, этот вопрос так остро и не встал бы. Пока ее дочь находилась в социально-педагогическом центре, Галина умудрялась совмещать две работы. Нужно было решать проблему с отсутствием жилья. Благо, она успела подать заявление на арендное жилье в райцентре и получить долгожданную квартиру.

Весомой оказалась и единовременная адресная материальная помощь, выданная в территориальном центре социального обслуживания населения, на которую были приобретены мебель, бытовая техника и продукты питания. Одежду, обувь и вещи выделил фонд «Поможем детям Чернобыля», не остались в стороне и общественные организации. Так, РОО «Белая Русь» приобрела постельные принадлежности, РО ОО «БРСМ» помогла со шторами и гардинами, посуду и многое другое принесли неравнодушные люди. Одним словом, никто не остался в стороне и помогал, чем мог.

В свою очередь, хочу обратиться ко всем, кто оказался в подобной ситуации: не ждите, что все решится само собой. Бездействие и замалчивание проблем только их усугубляют. Комиссия по делам несовершеннолетних, как и другие службы, в первую очередь призвана помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а не наказывать. К тому же, если есть возможность помочь ближним, делайте это, ведь добро обязательно вернется.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец