ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стучите во все двери – и вам откроют

25.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Жизнь многогранна. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра можешь остаться один на один со своей бедой. У нашей сегодняшней героини, молодой мамы Галины Вишняковой, своя жизненная история, которая, благодаря чутким и отзывчивым людям, завершилась благополучно.

Стучите во все двери – и вам откроют

Так уж вышло, что в свое время Галина была обделена родительской любовью и вниманием. Родную семью ей заменила приемная, в которую она попала вместе с младшей сестренкой после того, как мать лишили родительских прав.

– У нашей мамы 12 детей. У каждого уже давно своя жизнь. Старшие выросли и разъехались кто куда, а мы с сестрой жили вместе с матерью и ее сожителем, – делится Галина. – Не скажу, что она нас обижала, просто в какой-то момент мужчина стал дороже нас. К тому же, он частенько выпивал, потому наша семья и попала в группу риска, ведь в деревне все друг у друга на виду. Так мы оказались в приюте, правда, пробыли там недолго. На воспитание нас взяла приемная семья из Ховхло. Тогда мне было семь лет. Приемных родителей вспоминаю с теплотой и чувством признательности, ведь именно они научили меня всем необходимым вещам, которые нужны во взрослой жизни, окружали вниманием и заботой.

После 9 классов Чеботовичского детского сада-средней школы Галина отправилась в самостоятельную жизнь, поступив в Гомельский государственный профессионально-технический колледж народных промыслов. Во время учебы встретила парня, с которым завязались отношения. Потом была беременность, расставание с любимым человеком и рождение дочери Александры. Отца девочки она больше никогда не видела. Все обязанности по воспитанию ребенка легли на ее плечи.

– Поработать после колледжа я не успела, пошла в декретный отпуск. Какое-то время снимала с ребенком квартиру в Гомеле. Своего жилья у меня не было, хотя с 2004 года я стояла в Чеботовичском сельисполкоме на очереди на его получение, так как имею статус сироты, – рассказывает молодая мама. – Я понимала, что могу рассчитывать только на себя, поэтому отчаиваться и опускать руки не имела права. Получала детское пособие, старалась экономить. Наверное, как любой женщине, хотелось рядом с собой видеть мужчину, который бы принял меня и моего ребенка, стал опорой. Как мне казалось, в моей жизни появился такой человек. Переехали к нему в Уваровичи, откуда он родом. Около двух лет мы прожили вместе. Дочка ходила в детский сад, я работала в местном хозяйстве дояркой. Казалось бы, все у нас как у людей, только совместная жизнь дала трещину. Да такую, что в очередной раз я осталась на улице с ребенком на руках. Оказаться в такой ситуации не пожелала бы и врагу. Куда идти и у кого просить помощи – не знала. Вот и решила отправиться к родной матери в Калинино. Благо, в этот раз она от меня не отвернулась.

Пищу приходилось готовить на улице, так как в доме не было даже газа. Но она была рада и такому временному приюту. И кто знает, как сложилась бы жизнь дальше, если бы в ситуацию не вмешались сельсовет и районные службы. Именно смотровая комиссия выявила, что в доме, где даже взрослым находиться опасно, проживает мать с несовершеннолетним ребенком. Галине предложили на время поместить пятилетнюю Александру в социально-педагогический центр, обещали помочь с жильем и работой.

– Честно признаюсь, когда зашла речь о приюте, очень испугалась. Ведь и сама когда-то была в подобной ситуации и, как никто другой, знаю, что значит расставание с мамой. Но выслушав доводы заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанны Покидько, поняла, что в моей ситуации это единственно правильный выход. Я благодарна Жанне Николаевне за помощь. Она не оставляла меня ни на минуту, поддерживала, подробно объясняя, какие шаги следует предпринять, чтобы решить все первостепенные вопросы с жильем и работой, – делится Галина. – Буквально за два месяца моя жизнь изменилась на 180 градусов. Сегодня у меня есть и работа в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», и благоустроенное арендное жилье, но самое главное – рядом со мной мой ребенок, который дает мне силы жить и двигаться дальше. Одним словом, жизнь у меня только начинается. Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду. Я убедилась, что из самой, казалось бы, безнадежной ситуации обязательно есть выход. Хорошо, что есть неравнодушные и небезразличные люди, готовые протянуть руку помощи. Может быть, моя история послужит кому-то примером, ведь зачастую мы боимся рассказать о своих житейских проблемах посторонним людям, не хотим выносить сор из избы, при этом подвергая угрозе не только свое будущее, но и будущее своих детей. И совет здесь может быть только один: стучите во все двери – и вам обязательно откроют. Никогда не думала, что мне помогут именно те, от кого я меньше всего этого ожидала.
Хочется верить, что Галина извлекла из данной ситуации правильный урок и все у нее и у маленькой Александры будет хорошо. Тем не менее не хочу, чтобы у читателей сложилось ошибочное мнение, будто бы наша героиня бездействовала и пришла на все готовое в то время, когда кто-то за нее решал ее проблемы. Поэтому ситуацию прокомментировать попросила Жанну Покидько:

– В своей многолетней практике с таким случаем сталкиваюсь впервые. Хочу отметить, что все заинтересованные службы своевременно среагировали и подключились к решению проблемы. Надо отдать должное и Галине, которая не пошла по стопам своей матери, а надлежащим образом растила и воспитывала своего ребенка. Возможно, если бы раньше она обратилась к нам, этот вопрос так остро и не встал бы. Пока ее дочь находилась в социально-педагогическом центре, Галина умудрялась совмещать две работы. Нужно было решать проблему с отсутствием жилья. Благо, она успела подать заявление на арендное жилье в райцентре и получить долгожданную квартиру.
Весомой оказалась и единовременная адресная материальная помощь, выданная в территориальном центре социального обслуживания населения, на которую были приобретены мебель, бытовая техника и продукты питания. Одежду, обувь и вещи выделил фонд «Поможем детям Чернобыля», не остались в стороне и общественные организации. Так, РОО «Белая Русь» приобрела постельные принадлежности, РО ОО «БРСМ» помогла со шторами и гардинами, посуду и многое другое принесли неравнодушные люди. Одним словом, никто не остался в стороне и помогал, чем мог.
В свою очередь, хочу обратиться ко всем, кто оказался в подобной ситуации: не ждите, что все решится само собой. Бездействие и замалчивание проблем только их усугубляют. Комиссия по делам несовершеннолетних, как и другие службы, в первую очередь призвана помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а не наказывать. К тому же, если есть возможность помочь ближним, делайте это, ведь добро обязательно вернется.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото Ирины Палубец

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь многогранна. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра можешь остаться один на один со своей бедой. У нашей сегодняшней героини, молодой мамы Галины... ...
 
Новости дня
Новости общества
 
25 сакавіка на каталіцкім календары — урачыстасць Звеставання Пана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика