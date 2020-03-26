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Курсы валют на 26 марта. Рубль окреп к доллару и евро
26.03.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРубль окреп к доллару без малого на 2 копейки и к евро почти на 3. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 58 копеек. Евро по Нацбанку 2,79. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей, подешевев почти на 2 копейки за сутки.
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Рубль окреп к доллару без малого на 2 копейки и к евро почти на 3. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 58 копеек. Евро по Нацбанку 2,79. По отношению к российскому рублю...
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