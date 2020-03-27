ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Репортаж из минского ресторана, который закрылся для клиентов и бесплатно готовит обеды инфекционке

27.03.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Уважаемые гости, Grillman уходит на волонтерство», — сообщает табличка на входе в минский ресторан. С 26 марта заведение закрылось для посетителей. Здесь начали бесплатно готовить горячие обеды для сотрудников городской клинической инфекционной больницы. О том, как это происходит и почему повара решили поддержать медиков, в репортаже TUT.BY.


Ресторан Grillman находится на улице Машерова. Обычно здешние повара приходят на смену к 10−10.30, теперь же на кухонном посту они с 8 утра. Одни нарезают зелень, другие разбираются с рисом, бармен Омар наклеивает на контейнеры, куда скоро разложат и разольют обед для медиков, таблички с названием блюд.


Юрий Агеенко

— Ресторан мы открыли в декабре 2019-го. За последние две недели клиентов стало очень мало. Ясно: кризис неминуем, но мы не планируем никого увольнять, — знакомит с ситуацией Юрий Агеенко, владелец и шеф-повар ресторана. — Чтобы не останавливать работу, я предложил коллективу: «Кто хочет, может на время уйти на карантин, я не обижусь, зарплата сохранится — или давайте вместе готовить обеды для врачей». Все-таки эпидемиологическая ситуация сложная, медикам сейчас непросто. Ребята ответили: «Шеф, мы в деле».

И дело пошло.

Сам шеф на месте с 7.30, стоит у казана с курицей. Шутит, всю ночь не спал, волновался. Вчера они приготовили для больницы 100 обедов, сегодня 150. В понедельник планируют 200.

— Двести — это максимум, который больница обозначила. Столько сотрудников в будни у них работает единовременно, — поясняет собеседник. — Но если нужно будет больше, сделаем больше.


Команда ProSushi привезла упаковки для супов

Вчера в меню для «инфекционки» были борщ и гречка с куриной печенью. Сегодня щи, восточный плов и берберский салат — овощи, кускус и копченая курица.

— Мы не хотим быть матерью Терезой. Мы не кормим голодных врачей. Они не голодают и сами могут собрать себе ссобойки, — озвучивает основной посыл всего происходящего владелец ресторана. — Мы хотим быть бабушкой Аней, которая о тебе позаботится и предложит порцию свежего домашнего борща. Пусть эти 30 минут, которые медработники могли бы потратить на приготовление обеда, они лучше отдохнут.

— А почему решили поддержать именно городскую инфекционку?

— Улица Кропоткина, где она находятся, для нас родная, — не отрываясь от дел, отвечает собеседник. — В 1992 году отсюда мы начинали свой бизнес: тут размещался наш первый офис. Теперь в здании рядом с больницей наш печатный салон. Так что мы по-соседски решили их поддержать и предложили помощь.

«Врачи воюют на одном фронте, мы, повара, — на другом»


Павел Голенков

В помощь же самому шефу на кухне работает еще четыре повара. Один из них Павел Голенков. Он не только сотрудник ресторана, но и бренд-шеф американской компании «Вебер». Павел — спец по свиным ребрышкам. Те, кто в теме, наслышаны про его мастер-классы во Владивостоке, Москве, Питере, Саратове. Сейчас он режет курицу для салата. Параллельно присматривает, как в духовке тушатся перцы.

— На самом деле для повара-профессионала самое сложное — это готовить простую домашнюю еду. Ведь ты уже привык работать с другими продуктами, — удивляет и объясняет Павел. — Пришлось вспоминать базовые знания, которые нам давали еще в училище.

Рядом повар Дмитрий Волынец. Дима перебирает кускус. Приходить на работу на два часа раньше привычного, признается, для него не проблема. Молодой человек — спортсмен. Обычно он бегает по утрам, так что просыпается рано.


Дмитрий Волынец

— Врачи воюют на одном фронте, мы, повара, — на другом: чем можем, помогаем, — объясняет Дима, почему сотрудники решили поддержать идею шефа.

— Есть чувство, что вы тоже немного герои?

— Есть чувство волнения, как медработники воспримут нашу еду, — слово за Павлом Голенковым. — Мы стараемся, чтобы все получалось вкусно и по-домашнему.

— Так, давайте не говорить, а работать, — прерывает нас Юрий Агеенко. — А то не успеем.

Успеть нужно к 11.30. В это время контейнеры с упакованной едой должны загрузить в машину, чтобы увезти в больницу.

«Мы не ожидали, что будет такой отклик»


Успеть нужно не только поварам, но и другим сотрудникам ресторана. Уже знакомый нам бармен Омар теперь заворачивает в салфетки одноразовые вилки и ложки.

А управляющий рестораном Никита Божко взял на себя еще и обязанности телефониста. Он отвечает на звонки от тех компаний и людей, которые тоже хотят поддержать врачей. Звонят ему часто — и это классно. Вчера даже в десять вечера набирали. Фермер из Лиды, например, предложил привезти 400 килограммов картошки (ресторан пока взял сто). Второй — из-под Радашковичей — принес курицу.

— Мы договорились с «Виталюром», они привезут продукты, «Петруха» поможет с мясом, — перечисляет Никита. — Одни компании готовы предоставлять овощи, другие — подсолнечное масло, третьи — рыбу.


Антон Плотников

— Куда поставить коробки? — заходит в ресторан Антон Плотников, шеф-повар ProSushi, они с коллегой привезли упаковки для супов. Вчера привозили зелень. — Про то, что Grillman будет готовить для врачей, я прочел у Паши (Павла Голенкова. — Прим. TUT.BY) в Инстаграм. Подумал, классная идея, захотелось их поддержать. Если еще что-то будет нужно, будем помогать.

— Мы не ожидали такого отклика, — честно признается Никита Божко. — Сейчас нам важно найти крупных партнеров, которые смогут поддерживать нас не разово, а постоянно. Все-таки не ясно, насколько все это растянется.


Поддержку ресторану предлагают и простые горожане. Одни хотят привезти овощей, другие заказать доставку из гипермаркета, третьи — перечислить деньги. Вся эта ситуация подсказала сотрудникам Grillman открыть на molamola сбор средств на ссобойки дня врачей. За два дня люди перечислили уже более 4000 рублей.

— Сколько вы планируете поддерживать сотрудников инфекционки?

— Мы рассчитываем, что готовы потратить на обеды для сотрудников больницы 60 тысяч рублей. Конечно, в нынешних условиях сложно четко спланировать бюджет. Но, думаю, два месяца продержимся без проблем, — отвечает Юрий Агеенко. — Плюс появилось много компаний и людей, которые готовы нас поддержать. Спасибо им. Это придает уверенности.

Вообще, говорит собеседник, было бы здорово, чтобы другие рестораторы тоже подключились к их идее.

— Чтобы поддержали детскую инфекционку, «шестерку» (6-ю городскую клиническую больницу. — Прим. TUT.BY), другие больницы. Причем, не только в Минске, но и регионах.


Команда Grillman

— Есть надежда, что инициативу поддержат?

— Я верю в человечество, — улыбается Юрий Агеенко.

P.S. Обеды сотрудники ресторана оставляют рядом с корпусом «инфекционки». В здание не входят, с теми, для кого готовят, не пересекаются. Но медики передают спасибо через соцсети. «Спасибо за заботу, очень вкусно», «Реанимация сыта и счастлива», «Спасибо за поддержку. Очень вкусный и сытный обед», — пишут медработники в Инстаграм.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 26 марта в минский ресторан Grillman закрылся для посетителей. Здесь начали готовить горячие обеды для сотрудников городской клинической инфекционной больницы. О...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гусевицком сельсовете решили проблему содержания сельских кладбищ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика