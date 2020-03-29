Рецепт выходного дня. Готовим гречку на выбор

Источник материала: Газета Авангард

Суп с грибами и гречкой

Обычный гречневый суп с маленькой изюминкой — гречку, прежде чем закинуть в суп, нужно прогреть на сковороде.





Продукты (на 8 порций):

Грибы — 200 г

Гречневая крупа — 150 г

Картофель — 4-5 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Зелень петрушки — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Соль — по вкусу

Перец молотый — по вкусу

Масло растительное — 2 cт. л.

Вода — 2,5 л

Как приготовить суп с грибами и гречкой:

Лук шинкуем, морковь натираем на крупной тёрке и пассеруем вместе в масле до золотистого цвета. Грибы нарезаем пластинками, добавляем к пассерованным овощам и обжариваем минуты 3. В большую сковороду высыпаем гречку и прогреваем её на среднем огне, помешивая лопаткой. Как только гречка начнёт раскрываться (она еще и скачет, будьте осторожны)), уменьшаем огонь и прогреваем до тех пор, пока практически вся гречка не раскроется. (Количество гречки можно уменьшить при желании.) Высыпаем гречку в кипящую воду вместе с нарезанным картофелем. Кладём лавровый лист, соль и варим минут 10 (практически до готовности картофеля). Кладём в суп пассерованные овощи c грибами, измельченный чеснок, перец, петрушку и варим минуты 2.

Суп с грибами и гречкой готов.

Гречка по-купечески

Гречка «А добавка будет?». Если вы никогда не пробовали такой вариант гречки, бегом на кухню! Гречка по-купечески с мясным фаршем — вкусно, полезно и быстро.





Продукты (на 7 порций):

Гречневая крупа — 1 стакан

Фарш мясной — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубка

Паста томатная — 2 ст. ложки

Масло подсолнечное — 20 г

Соль — по вкусу

Как приготовить гречку по-купечески:

Гречку промыть. Смазать сковороду маслом (можно даже сливочным) и высыпать туда крупу, подсушить на среднем огне. Натереть морковь, порезать лук (это можно делать во время «сушки» гречневой крупы). Обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Далее добавляем фарш, разбивая комочки. И в конце добавить томатную пасту (или порезанные помидоры БЕЗ кожицы). Тщательно перемешать. И жарить на среднем огне минут 5 (пока фарш не потемнеет) К мясу и овощам выложить гречку. Залить кипятком так, чтобы гречка была слегка прикрыта водой. Посолить. Тушить гречку по-купечески на медленном огне под крышкой, пока вода не испарится. Если гречка еще не готова, долить еще немного воды, повторить действия. В готовую гречку по-купечески добавить мелко порезанный чеснок (или использовать чесночницу), перемешать. Можно добавить черный молотый перец и лавровый лист.

Подавать гречку по-купечески горячей.

«Гнёзда» из мясного фарша с гречкой, под сыром

Ещё один вкусный вариант блюда из фарша. «Гнёзда» из фарша с начинкой из гречневой каши — так я ещё не готовила! Котлета сразу с гарниром, а сверху — яично-сметанная заливка с сыром. Смотрите рецепт и готовьте на здоровье!





Продукты:

Фарш — 700 г

Лук репчаый — 1 шт.

Сухари панировочные — 2-3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Для начинки:

Каша гречневая — 180-200 г

Для заливки:

Сметана (20-25%) — 200 г

Яйца некрупные — 3 шт.

Соль — 1 щепотка

Перец чёрный молотый — по вкусу

Сыр твёрдый — 100 г

Как приготовить:

Гречневая каша у меня уже готовая, с лучком и морковью.

Натёртый на крупной тёрке лук, фарш, соль, молотый перец и сухари соединяем вместе. Перемешиваем и даём постоять минут 20.После чего формируем из фарша небольшие колобки (у меня — примерно по 100 грамм). Выставляем мясные «колобки» в форму для запекания и в каждом делаем углубления. В получившиеся «гнёзда» добавляем гречневую кашу (по 1-2 ст. ложки).

Разогреваем духовку до 200 градусов.

В это время готовим заливку. Яйца взбиваем с солью, добавляем сметану.

Туда же — натёртый на мелкой тёрке сыр и молотый перец.

Выкладываем в каждое «гнездо» сметанно-яичную заливку с сыром и отправляем в разогретую духовку.

Запекаем «гнёзда» из фарша с гречкой в духовке минут 40.

Подаём мясные «гнёзда» с овощным салатом!

Приятного аппетита!