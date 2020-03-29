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Рецепт выходного дня. Готовим гречку на выбор

29.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Суп с грибами и гречкой

Обычный гречневый суп с маленькой изюминкой — гречку, прежде чем закинуть в суп, нужно прогреть на сковороде.

Рецепт выходного дня. Готовим гречку на выбор

Продукты (на 8 порций):

  • Грибы — 200 г
  • Гречневая крупа — 150 г
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Зелень петрушки — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец молотый — по вкусу
  • Масло растительное — 2 cт. л.
  • Вода — 2,5 л

Как приготовить суп с грибами и гречкой:

  1. Лук шинкуем, морковь натираем на крупной тёрке и пассеруем вместе в масле до золотистого цвета.
  2. Грибы нарезаем пластинками, добавляем к пассерованным овощам и обжариваем минуты 3.
  3. В большую сковороду высыпаем гречку и прогреваем её на среднем огне, помешивая лопаткой. Как только гречка начнёт раскрываться (она еще и скачет, будьте осторожны)), уменьшаем огонь и прогреваем до тех пор, пока практически вся гречка не раскроется. (Количество гречки можно уменьшить при желании.)
  4. Высыпаем гречку в кипящую воду вместе с нарезанным картофелем. Кладём лавровый лист, соль и варим минут 10 (практически до готовности картофеля).
  5. Кладём в суп пассерованные овощи c грибами, измельченный чеснок, перец, петрушку и варим минуты 2.

Суп с грибами и гречкой готов.

Гречка по-купечески

Гречка «А добавка будет?». Если вы никогда не пробовали такой вариант гречки, бегом на кухню! Гречка по-купечески с мясным фаршем — вкусно, полезно и быстро.

Рецепт выходного дня. Готовим гречку на выбор

Продукты (на 7 порций):

  • Гречневая крупа — 1 стакан
  • Фарш мясной — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубка
  • Паста томатная — 2 ст. ложки
  • Масло подсолнечное — 20 г
  • Соль — по вкусу

Как приготовить гречку по-купечески:

  1. Гречку промыть. Смазать сковороду маслом (можно даже сливочным) и высыпать туда крупу, подсушить на среднем огне.
  2. Натереть морковь, порезать лук (это можно делать во время «сушки» гречневой крупы). Обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
  3. Далее добавляем фарш, разбивая комочки.
  4. И в конце добавить томатную пасту (или порезанные помидоры БЕЗ кожицы). Тщательно перемешать. И жарить на среднем огне минут 5 (пока фарш не потемнеет)
  5. К мясу и овощам выложить гречку.
  6. Залить кипятком так, чтобы гречка была слегка прикрыта водой. Посолить.
  7. Тушить гречку по-купечески на медленном огне под крышкой, пока вода не испарится. Если гречка еще не готова, долить еще немного воды, повторить действия.
  8. В готовую гречку по-купечески добавить мелко порезанный чеснок (или использовать чесночницу), перемешать. Можно добавить черный молотый перец и лавровый лист.

Подавать гречку по-купечески горячей.

«Гнёзда» из мясного фарша с гречкой, под сыром

Ещё один вкусный вариант блюда из фарша. «Гнёзда» из фарша с начинкой из гречневой каши — так я ещё не готовила! Котлета сразу с гарниром, а сверху — яично-сметанная заливка с сыром. Смотрите рецепт и готовьте на здоровье!

Рецепт выходного дня. Готовим гречку на выбор

Продукты:

  • Фарш — 700 г
  • Лук репчаый — 1 шт.
  • Сухари панировочные — 2-3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Для начинки:
  • Каша гречневая — 180-200 г
  • Для заливки:
  • Сметана (20-25%) — 200 г
  • Яйца некрупные — 3 шт.
  • Соль — 1 щепотка
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Сыр твёрдый — 100 г

Как приготовить:

Гречневая каша у меня уже готовая, с лучком и морковью.

Натёртый на крупной тёрке лук, фарш, соль, молотый перец и сухари соединяем вместе. Перемешиваем и даём постоять минут 20.После чего формируем из фарша небольшие колобки (у меня — примерно по 100 грамм). Выставляем мясные «колобки» в форму для запекания и в каждом делаем углубления. В получившиеся «гнёзда» добавляем гречневую кашу (по 1-2 ст. ложки).

Разогреваем духовку до 200 градусов.
В это время готовим заливку. Яйца взбиваем с солью, добавляем сметану.

Туда же — натёртый на мелкой тёрке сыр и молотый перец.

Выкладываем в каждое «гнездо» сметанно-яичную заливку с сыром и отправляем в разогретую духовку.

Запекаем «гнёзда» из фарша с гречкой в духовке минут 40.
Подаём мясные «гнёзда» с овощным салатом!

Приятного аппетита!

 
 
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Суп с грибами и гречкой Обычный гречневый суп с маленькой изюминкой - гречку, прежде чем закинуть в суп, нужно прогреть на сковороде. Продукты (на 8...
 
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