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БООР собирает предложения по изменениям в правила охоты и рыболовства

01.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси идет работа над изменениями в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, рыболовного хозяйства и рыболовства и в иные законодательные акты в этой области, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

БООР собирает предложения по изменениям в правила охоты и рыболовства

«Просим предоставить предложения по улучшению и упрощению законодательных актов в области охоты и рыболовства», — сказали в БООР. В организации выразили готовность всесторонне изучить мнения граждан по данному вопросу.

Предложения можно направить до 7 апреля по электронной почте rgooboor@mail.ru либо gazetapr@mail.ru. Также предложения можно высказать по телефонам +37544 555-57-78 (редакция газеты «Паляўнічы і рыбалоў»), +37544 542-53-91 (исполнительный аппарат БООР).

Белта 

 
 
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В Беларуси идет работа над изменениями в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, рыболовного хозяйства и рыболовства и в иные законодательные...
 
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