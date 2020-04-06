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Сегодня начали работу горячие линии Комитета госконтроля и МАРТ
06.04.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTШирокий ассортимент товаров и доступные цены на них. Основные вопросы мониторинга МАРТ ситуации на потребительском рынке. По наличию товаров на полках магазинов, которые пользуются сейчас повышенным спросом у покупателей, и, конечно, их стоимости Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло и горячую телефонную линию. По ней можно сообщить наименование и адрес торгового объекта, где зафиксирован значительный скачок цен. Только за первый день работы (2 апреля) принято до 200 звонков. Сегодня уже вдвое больше. Лидеры по жалобам на увеличение цены (причем до 70 %) - имбирь, лимоны и чеснок. По каждому факту проводится сейчас проверка. Предварительные итоги будут готовы уже к концу недели.
Для защиты потребителей и доступности продуктов для них с апреля в Беларуси введено и ограничение на рост цен от производителей и поставщиков товаров и услуг не более чем на полпроцента в месяц. Это решение касается государственных и частных предприятий. А также запрещено вывозить из страны на экспорт гречку, лук репчатый и чеснок.
Горячая линия госконтроля +375 17 327 54 09
Сегодня начала работу горячая линия Комитета госконтроля. Наличие товаров в торговой сети и рост цен промониторит в течение недели КГК. Жители всех регионов страны и Минска, а также работники предприятий торговли могут сообщить в контрольное ведомство о проблемных вопросах на потребительском рынке. Звонки принимают с 10 утра и до полудня. Номер телефона горячей линии на экране.
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Широкий ассортимент товаров и доступные цены на них. Основные вопросы мониторинга МАРТ ситуации на потребительском рынке. По наличию товаров на полках магазинов,...
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