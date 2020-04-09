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Министерство образования определило даты последних звонков и выпускных

09.04.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

График последних звонков и выпускных установило Министерство образования. Столичные школьники 9-х и 11-х классов закончат учебу 29 мая, ученики остальных регионов - 30 мая. Выпускные с вручением аттестатов пройдут 10 или 11 июня. Экзамены старшеклассники будут сдавать с 1 по 9 июня. Девятиклассники, как обычно, - русский, белорусский языки и математику. Выпускники 11-х классов - русский или белорусский языки на выбор и математику письменно, устный экзамен по английскому языку и истории Беларуси.

 
 
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График последних звонков и выпускных установило Министерство образования. Столичные школьники 9-х и 11-х классов закончат учебу 29 мая, ученики остальных регионов - 30...
 
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