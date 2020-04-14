Коллективу – оптимизма и процветания!

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В одной из самых удаленных точек Борисовского района – в деревне Ганцевичи – для оказания неотложной медицинской помощи сельским жителям более полувека назад (в 1965 г.) начала функционировать участковая больница. Учитывая немалое расстояние до других медицинских учреждений района, для жителей ближайших сел и деревень открытие больницы стало настоящим спасением. На момент открытия участковой больницы процветали колхозы, население д. Ганцевичи и соседних с ней деревень насчитывало не одну тысячу человек, включая молодежь и детей.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи в участковой больнице тогда функционировали детское отделение для 20 пациентов, терапевтическое отделение, родильный зал, хирургическое отделение на 5 койкомест, операционная, рентгеновский кабинет. Первым главным врачом сельской больницы была назначена Анна Васильевна Касперович.

Несмотря на удаленность от города, в Ганцевичской больнице никогда не было проблем с укомплектованностью медицинскими кадрами. Полный штат работников включал хирурга, гинеколога, педиатра, терапевта, стоматолога, медицинский персонал среднего и младшего звена, а также работников пищеблока.

Время шло. Молодое поколение деревень в поисках городской жизни покидало родные места. Постепенно сокращалась рождаемость. Уменьшилось число сельских жителей: в 80-е годы прошлого столетия были закрыты родильный зал и детское отделение.

В 1979-м руководителем участковой больницы стал Владимир Михайлович Крумкачев, который и сегодня неизменно здесь трудится врачом-терапевтом вместе с супругой Валентиной Ивановной.

На данный момент участковая больница располагает 35 терапевтическими местами, включающими 5 социальных койкомест, здесь работает амбулатория. Заведует участковой больницей врач общей практики Станислав Юрьевич Бурых, направленный сюда по распределению с женой Марией Расуловной.

Участковая больница в д. Ганцевичи знаменита не только семейными профессиональными кадрами. На ее территории находится памятник медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, спасавшим жизни защитников Родины. Шефство по благоустройству мемориала и его реставрации в свое время взял на себя Республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения. Ежегодно представители комитета во главе с его председателем Робертом Александровичем Часнойт посещали Ганцевичи с этой целью. Работники больницы свято чтут память о погибших коллегах-медиках: в любое время года попав на территорию больницы, каждый посетитель замечает величественность мемориала и благоустроенность территории вокруг него.

Коллективом работников сформирована профгруппа Ганцевичской больницы, в состав которой входят все работники. Профгрупорг Мария Яковлевна Шило – зубной врач по специальности – всегда активна в помощи как своим работникам, так и профсоюзному активу нашего учреждения здравоохранения. Благодаря именно ее инициативности и заинтересованности заведующего больницы столь удаленными от города Борисова работники себя не ощущают. Здесь ведется работа с ветеранами труда учреждения, решаются проблемы молодежи.

За долгие годы работы Ганцевичская участковая больница претерпела многие изменения. Но неизменным здесь остается одно – профессионализм и лучшие человеческие качества, присущие работникам этой сельской больницы. Столько прекрасных слов и теплых отзывов о медицинском обслуживании на протяжении многих лет местные жители посвятили персоналу своей сельской больницы. И это не просто слова благодарности. За ними стоят спасенные жизни и здоровье людей. От всей души коллективу хочется пожелать стойкости, оптимизма, процветания.

Елена ДЕНЬКО, председатель первичной профсоюзной организации УЗ «Борисовская больница №2»