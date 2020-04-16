ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Приобрести квартиру в комплексе "Минск Мир" можно онлайн

16.04.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Один из крупнейших застройщиков Беларуси "Дана Холдингз" предлагает беспрецедентную систему рассрочки. Теперь квартиру можно купить без первого взноса и в рассрочку до 10 лет. Акция продлится до 12 мая. Забронировать и приобрести квартиру в современном многофункциональном комплексе "Минск Мир" можно и онлайн, что сейчас особенно актуально.   О "городе в городе" и о гибкости отдельных игроков рынка недвижимости - репортаж Юлии Токарь

Жилой комплекс по современным стандартам градостроения

"Минск Мир" - это не только про стилистическую концепцию  - современные стандарты градостроения! 21-этажная "Москва" в квартале "Евразия" или клубный дом из трех секций до восьми этажей. Все квартиры жилого комплекса свободной планировки, с просторными дизайнерскими лобби и панорамными или же  французскими окнами. Еще немаловажно - это зеленые благоустроенные дворы, свободные от машин. Рассрочка без первоначального взноса доступна в семи домах разных кварталов. Вот и Елена Белая из Борисова выбирает для себя и своей семьи район в столице с развитой инфраструктурой. Здесь будет все необходимое: школа, детский сад, медицинские центры и удобное транспортное сообщение - новые станции метро. А самое главное, что в это утро подкупило Елену, так это беспрецедентное предложение от застройщика! Квартиру можно купить без первого взноса в рассрочку на 10 лет. 

Елена Белая, жительница г. Борисова: "Да, заинтересовал именно вариант с рассрочкой без первоначального взноса. Потому что получить кредит достаточно сложно. Нужно много документов и всего остального. А здесь предлагают очень интересные варианты, когда можно выбрать 30%, 15%, 20% предоплаты, а можно и без вообще без предоплаты".

На рынке недвижимости это первое такое предложение от крупнейшего застройщика Беларуси. Чтобы каждая семья со стабильным доходом могла максимально быстро решить квартирный вопрос и позволить себе комфортабельную квартиру. Ежемесячный платеж стартует от 1 170 белорусских рублей, что вполне сопоставимо со стоимостью аренды.  Для того чтобы рассрочка была возможной, только в этом году застройщик инвестирует в комплекс "Минск Мир" 100 млн. долларов. 

Квартира без первоначального взноса и в рассрочку на 10 лет

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings: "Из-за сложной экономической ситуации в мире сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. Наша компания решила найти возможность сделать шаг навстречу всем потенциальным покупателям и предоставить уникальную возможность построить свою квартиру почти для каждой семьи. В любой кризис лучшая инвестиция - это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой".

Акция "Покупайте сейчас - платите потом" продлится до 12 мая. Кстати, забронировать и приобрести квартиру в современном многофункциональном комплексе "Минск Мир" можно и онлайн - на сайте застройщика, что сейчас особенно актуально. И при этом сэкономить до 10 тысяч рублей!

Строительство в жилом комплексе "Минск Мир" идет в 14 кварталах

Сегодня строительство в жилом комплексе "Минск Мир" идет в четырнадцати кварталах. Новоселья долго ждать не придется: срок сдачи большинства домов - 2020-2021 годы. И надо сказать, что это не просто инвестиции в строительство - поддержка семейного капитала. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из крупнейших застройщиков Беларуси "Дана Холдингз" предлагает беспрецедентную систему рассрочки. Теперь квартиру можно купить без первого взноса и в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент Беларуси подписал Указ "Об ипотечном жилищном кредитовании"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика