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Покраска яиц домашними средствами: чай каркаде, куркума, зеленка и свекла

18.04.2020 14:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы потрясающе выглядеть на празднике, подготовку к нему лучше начинать с теплой пенной ванны. Для пасхальных яиц эта премудрость тоже действует. Процедура согревает их и обезжиривает скорлупу. А значит, яйца не потрескаются при варке и окрасятся равномерно. И все это ради макияжа луковой шелухой? Нет, это слишком банально!  

Сегодня покрасим яйца другими доступными домашними средствами. Проверяем в деле чай каркаде, куркуму, зеленку и свеклу.

Первой испытание проходит ярко-желтая специя. Чем больше куркумы, тем солнечнее получатся яйца. Не забываем про уксус: он закрепляет красящий пигмент. И варим яйца в течение 10 минут. 

В свекольный сок тоже добавляем уксус. А потом аккуратно помещаем в него уже сваренное, но еще горячее яйцо. Ждать, пока яйца порозовеют, придется несколько часов. Чем дольше, тем насыщеннее оттенок.  

Суданская роза, она же гибискус, она же каркаде. В заварку отправляется уксус,  а следом за ним - вареные и охлажденные яйца. И снова придется ждать результата 3-4 часа.

С этим красителем соблюдайте меры предосторожности. Коварная зеленка жаждет озеленить все вокруг. Капаем в воду и варим яйца в течение 10 минут. Чем больше краски, тем ярче цвет скорлупы. А перчатки пригодились.  

Итак, пасхальные яйца в цветных нарядах. Подведем итоги и расставим оценки.

Итоги и оценки 

1. Куркума отлично красит! За 10 минут варки получится нежный лимонный оттенок, пара-тройка часов в растворе сделает его насыщенным. 

2. Свекольный сок немного разочаровал. Красит не очень-то равномерно. За час яйцо стало бледно-розовым. За 4 часа - не малиновым, а скорее бурым. Но работает!

3. Чай каркаде порадовал брутальными драконьими яйцами. Пепельно-серые, с  природными узорами... Неординарно!  

4. Зеленка хоть и угрожает чистоте кухни, зато дает потрясающий результат. Яркий, модный, равномерный цвет всего за 10 минут! Но! Скорлупа еще долго оставляет следы на руках. За это придется снять баллы. 

И еще один неоспоримый факт. Чем больше разных красителей использовано, тем эффектнее смотрится пасхальный натюрморт

 
 
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Чтобы потрясающе выглядеть на празднике, подготовку к нему лучше начинать с теплой пенной ванны. Для пасхальных яиц эта премудрость тоже действует. Процедура...
 
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