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Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Покраска яиц домашними средствами: чай каркаде, куркума, зеленка и свекла Чтобы потрясающе выглядеть на празднике, подготовку к нему лучше начинать с теплой пенной ванны. Для пасхальных яиц эта премудрость тоже действует. Процедура...

Чтобы потрясающе выглядеть на празднике, подготовку к нему лучше начинать с теплой пенной ванны. Для пасхальных яиц эта премудрость тоже действует. Процедура согревает их и обезжиривает скорлупу. А значит, яйца не потрескаются при варке и окрасятся равномерно. И все это ради макияжа луковой шелухой? Нет, это слишком банально!Сегодня покрасим яйца другими доступными домашними средствами. Проверяем в делеПервой испытание проходит ярко-желтая специя. Чем больше куркумы, тем солнечнее получатся яйца. Не забываем про уксус: он закрепляет красящий пигмент. И варим яйца в течение 10 минут.В свекольный сок тоже добавляем уксус. А потом аккуратно помещаем в него уже сваренное, но еще горячее яйцо. Ждать, пока яйца порозовеют, придется несколько часов. Чем дольше, тем насыщеннее оттенок.Суданская роза, она же гибискус, она же каркаде. В заварку отправляется уксус, а следом за ним - вареные и охлажденные яйца. И снова придется ждать результата 3-4 часа.С этим красителем соблюдайте меры предосторожности. Коварная зеленка жаждет озеленить все вокруг. Капаем в воду и варим яйца в течение 10 минут. Чем больше краски, тем ярче цвет скорлупы. А перчатки пригодились.Итак, пасхальные яйца в цветных нарядах. Подведем итоги и расставим оценки.1. Куркума отлично красит! За 10 минут варки получится нежный лимонный оттенок, пара-тройка часов в растворе сделает его насыщенным.2. Свекольный сок немного разочаровал. Красит не очень-то равномерно. За час яйцо стало бледно-розовым. За 4 часа - не малиновым, а скорее бурым. Но работает!3. Чай каркаде порадовал брутальными драконьими яйцами. Пепельно-серые, с природными узорами... Неординарно!4. Зеленка хоть и угрожает чистоте кухни, зато дает потрясающий результат. Яркий, модный, равномерный цвет всего за 10 минут! Но! Скорлупа еще долго оставляет следы на руках. За это придется снять баллы.И еще один неоспоримый факт. Чем больше разных красителей использовано, тем эффектнее смотрится пасхальный натюрморт