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Покраска яиц домашними средствами: чай каркаде, куркума, зеленка и свекла
18.04.2020 14:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы потрясающе выглядеть на празднике, подготовку к нему лучше начинать с теплой пенной ванны. Для пасхальных яиц эта премудрость тоже действует. Процедура согревает их и обезжиривает скорлупу. А значит, яйца не потрескаются при варке и окрасятся равномерно. И все это ради макияжа луковой шелухой? Нет, это слишком банально!
Сегодня покрасим яйца другими доступными домашними средствами. Проверяем в деле чай каркаде, куркуму, зеленку и свеклу.
Первой испытание проходит ярко-желтая специя. Чем больше куркумы, тем солнечнее получатся яйца. Не забываем про уксус: он закрепляет красящий пигмент. И варим яйца в течение 10 минут.
В свекольный сок тоже добавляем уксус. А потом аккуратно помещаем в него уже сваренное, но еще горячее яйцо. Ждать, пока яйца порозовеют, придется несколько часов. Чем дольше, тем насыщеннее оттенок.
Суданская роза, она же гибискус, она же каркаде. В заварку отправляется уксус, а следом за ним - вареные и охлажденные яйца. И снова придется ждать результата 3-4 часа.
С этим красителем соблюдайте меры предосторожности. Коварная зеленка жаждет озеленить все вокруг. Капаем в воду и варим яйца в течение 10 минут. Чем больше краски, тем ярче цвет скорлупы. А перчатки пригодились.
Итак, пасхальные яйца в цветных нарядах. Подведем итоги и расставим оценки.
Итоги и оценки1. Куркума отлично красит! За 10 минут варки получится нежный лимонный оттенок, пара-тройка часов в растворе сделает его насыщенным.
2. Свекольный сок немного разочаровал. Красит не очень-то равномерно. За час яйцо стало бледно-розовым. За 4 часа - не малиновым, а скорее бурым. Но работает!
3. Чай каркаде порадовал брутальными драконьими яйцами. Пепельно-серые, с природными узорами... Неординарно!
4. Зеленка хоть и угрожает чистоте кухни, зато дает потрясающий результат. Яркий, модный, равномерный цвет всего за 10 минут! Но! Скорлупа еще долго оставляет следы на руках. За это придется снять баллы.
И еще один неоспоримый факт. Чем больше разных красителей использовано, тем эффектнее смотрится пасхальный натюрморт
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Чтобы потрясающе выглядеть на празднике, подготовку к нему лучше начинать с теплой пенной ванны. Для пасхальных яиц эта премудрость тоже действует. Процедура...
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