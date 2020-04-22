Полесский радиационный заповедник временно не принимает туристов, причина - пожары и коронавирус

Источник материала: Tut.by

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и пожарах в лесах Полесский радиационный заповедник временно не принимает туристов, об этом на пресс-конференции заявил замначальника Департамента по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС Петр Николаенко. В прошлом году заповедник посетило около тысячи туристов, 60% приехало из-за границы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Петр Николаенко отметил, что отсутствие антропогенной нагрузки в Полесском радиационном заповеднике благоприятно влияет на развитие животного и растительного мира:

— Там сегодня обитает более 50 видов животного мира, есть и краснонижные, и они себя очень хорошо чувствуют. Опасения, что туристическая и экскурсионная нагрузка повлияет на природу, не оправдались. Когда приезжают группы, они видят в заповеднике всех животных, которые спокойно относятся к людям, могут стоять и наблюдать за туристами.

С 2019 года на реке Припять в границах заповедника ведется рыболовство, вылавливают леща, жереха, щуку, линя, сома, судака, толстолобика. По словам замначальника Департамента, выловленная рыба соответствует всем допустимым нормам.

— От партии отбираются пробы, которые проходят контроль в санэпидемстанции в Хойниках. После получения заключения рыба реализуется. В основном ее покупают работники заповедника, частники — на перепродажу, прямых поставок в магазины нет. Объем выловленной рыбы небольшой, поскольку рыболовство разрешено только на реке Припять без притоков, и нам выделена небольшая квота — порядка 22,6 тонн на год. Рыба чистая в связи с тем, что вода проточная.

Что касается охоты на территории заповедника, по словам Петра Николаенко, в прошлом году «было несколько неудачных охотничьих туров, но два животных было добыто — молодняк лося».

— Проверили — мясо чистое. Охота зависит от сезона, на сегодня охота не ведется, — пояснил специалист. — В прошлом году в заповеднике было 80 туристических групп (около тысячи человек). В текущем году в связи со сложной эпидемиологической и пожарной обстановкой работа по приему туристов приостановлена. Интерес есть и у белорусских, и у зарубежных туристов, в прошлом году в заповеднике было 60% иностранцев (из Польши, Германии, США, Нидерландов и других стран).