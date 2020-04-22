ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Полесский радиационный заповедник временно не принимает туристов, причина - пожары и коронавирус

22.04.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и пожарах в лесах Полесский радиационный заповедник временно не принимает туристов, об этом на пресс-конференции заявил замначальника Департамента по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС Петр Николаенко. В прошлом году заповедник посетило около тысячи туристов, 60% приехало из-за границы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Петр Николаенко отметил, что отсутствие антропогенной нагрузки в Полесском радиационном заповеднике благоприятно влияет на развитие животного и растительного мира:

— Там сегодня обитает более 50 видов животного мира, есть и краснонижные, и они себя очень хорошо чувствуют. Опасения, что туристическая и экскурсионная нагрузка повлияет на природу, не оправдались. Когда приезжают группы, они видят в заповеднике всех животных, которые спокойно относятся к людям, могут стоять и наблюдать за туристами.

С 2019 года на реке Припять в границах заповедника ведется рыболовство, вылавливают леща, жереха, щуку, линя, сома, судака, толстолобика. По словам замначальника Департамента, выловленная рыба соответствует всем допустимым нормам.

— От партии отбираются пробы, которые проходят контроль в санэпидемстанции в Хойниках. После получения заключения рыба реализуется. В основном ее покупают работники заповедника, частники — на перепродажу, прямых поставок в магазины нет. Объем выловленной рыбы небольшой, поскольку рыболовство разрешено только на реке Припять без притоков, и нам выделена небольшая квота — порядка 22,6 тонн на год. Рыба чистая в связи с тем, что вода проточная.

Что касается охоты на территории заповедника, по словам Петра Николаенко, в прошлом году «было несколько неудачных охотничьих туров, но два животных было добыто — молодняк лося».

— Проверили — мясо чистое. Охота зависит от сезона, на сегодня охота не ведется, — пояснил специалист. — В прошлом году в заповеднике было 80 туристических групп (около тысячи человек). В текущем году в связи со сложной эпидемиологической и пожарной обстановкой работа по приему туристов приостановлена. Интерес есть и у белорусских, и у зарубежных туристов, в прошлом году в заповеднике было 60% иностранцев (из Польши, Германии, США, Нидерландов и других стран).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году заповедник посетило около тысячи туристов, 60% приехало из-за границы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси на реализацию чернобыльских программ ежегодно направляется около 3% республиканского бюджета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика