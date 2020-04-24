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В Вороновском районе обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки

25.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вороновском районе милиция нашла оружейный тайник в лесном массиве, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Вечером 23 апреля милиционеры выехали в деревню Пашковичи из-за сообщения о конфликте, возникшем между двумя местными жителями. Во время разбирательства один из них рассказал силовикам об оружейном тайнике в лесном массиве возле деревни Дубинцы.

Силовики нашли в тайнике в земле пластиковую емкость, в которой были охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, взрывпакеты и другие опасные предметы.


Обнаруженный арсенал изъят, по данному факту проводится проверка.

 
 
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Силовики нашли в тайнике в земле пластиковую емкость, в которой были охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые...
 
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