В Вороновском районе обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки

Источник материала: Tut.by

В Вороновском районе милиция нашла оружейный тайник в лесном массиве, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Вечером 23 апреля милиционеры выехали в деревню Пашковичи из-за сообщения о конфликте, возникшем между двумя местными жителями. Во время разбирательства один из них рассказал силовикам об оружейном тайнике в лесном массиве возле деревни Дубинцы.

Силовики нашли в тайнике в земле пластиковую емкость, в которой были охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, взрывпакеты и другие опасные предметы.





Обнаруженный арсенал изъят, по данному факту проводится проверка.