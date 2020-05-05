«До последнего думала, что шутит. А он молча шел в ЗАГС». Истории пар, которые быстро поженились

Источник материала: Tut.by

Можете себе представить, что вы познакомились с человеком и вместо множества свиданий, где можно постепенно узнать друг друга, вы спустя пару дней… уже идете в ЗАГС? Мы поговорили с парами, которые очень быстро поженились (есть ребята, которые сделали это через три дня!) Они рассказали, почему так решили, как сказали родителям (это самое интересное) и о том, что неожиданное узнали друг о друге уже после свадьбы.

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