Признаны лучшими

Источник материала: Чырвоны прамень

Подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Чашникском районе.





Решением Чашникского районного исполнительного комитета победителем в номинации среди организаций непроизводственной сферы признано учреждение здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница».

Среди организаций производственной сферы со штатной численностью работающих от 101 до 500 человек – открытое акционерное общество «Чистый исток 1872», среди организаций производственной сферы со штатной численностью работающих свыше 500 человек – филиал «Лукомльская ГРЭС» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго».

Руководителям названных учреждений рекомендовано поощрить морально и материально работников, активно участвовавших в подготовке и проведении ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.