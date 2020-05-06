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Признаны лучшими

06.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Чашникском районе.

Признаны лучшими

Решением Чашникского районного исполнительного комитета победителем в номинации среди организаций непроизводственной сферы признано учреждение здравоохранения «Новолукомльская центральная районная больница».
Среди организаций производственной сферы со штатной численностью работающих от 101 до 500 человек – открытое акционерное общество «Чистый исток 1872», среди организаций производственной сферы со штатной численностью работающих свыше 500 человек – филиал «Лукомльская ГРЭС» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго».
Руководителям названных учреждений рекомендовано поощрить морально и материально работников, активно участвовавших в подготовке и проведении ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

 
 
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Подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Чашникском районе. Решением Чашникского районного...
 
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