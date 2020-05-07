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Медперсоналу начисляют надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями
07.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси стали начислять надбавки медперсоналу за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ Президента "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Согласно документу, ежемесячная надбавка будет выплачиваться сотрудникам здравоохранения всех бюджетных организаций независимо от должности. Это значит, в эту категорию попадают врачи, младший медперсонал, санитарки, сестры-хозяйки, водители, лифтеры и все, кто участвует в оказании помощи пациентам с инфекциями. В ближайшее время медики получат надбавку за апрель.
Елена Крутова, замначальника управления Министерства здравоохранения Беларуси: "Даже те, кто участвует не постоянно, а привлекается для оказания медицинской помощи пациентам. Они получат не за весь месяц, а разово, за ту смену, когда они оказывали медпомощь пациентам с COVID-19. Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, вместе с подчиненными организациями проводит работу, чтобы все эти надбавки были начислены в срок, чтобы все работники, участвующие в оказании медицинской помощи пациентам с COVID, получили деньги вовремя и в срок".
Ежемесячные надбавки устанавливаются приказом руководителя медучреждения. Выплаты возможны как по основной должности, так и по должности, которую сотрудник занимает на условиях совместительства, а также при сверхурочной работе. Напомним, размер вознаграждения варьируется от 300 рублей до 4 тысяч в зависимости от рабочей нагрузки персонала, уровня опасности и ответственности.
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В Беларуси стали начислять надбавки медперсоналу за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ Президента "О материальном...
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