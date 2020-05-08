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Героическая память о событиях Великой Отечественной на "плечах" белорусских автогигантов

08.05.2020 19:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля по-своему и в прямом смысле с размахом отметило приближение 75-летия Великой Победы. А в угольном разрезе 130-тонные карьерные самосвалы БелАЗ сделали праздничный круг почета. На каждой машине при этом закрепили портреты героев-фронтовиков размером 2 на 3 метра.
 
 
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Одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля по-своему и в прямом смысле с размахом отметило приближение 75-летия Великой Победы. А в угольном разрезе...
 
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