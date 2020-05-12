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Самый длинный железнодорожный маршрут Беларуси свяжет Полоцк и Брест
12.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротяженность нового маршрута 893 км. Поезд будет двигаться через Кобрин, Пинск, Лунинец, Калинковичи, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Могилев, Шклов, Оршу, Витебск и Шумилино. Он будет отправляться из Бреста в 17:19 и прибывать в Полоцк в 12:31 следующего дня, время следования составит 19 часов 12 минут. В обратном направлении поезд будет ехать 17 часов 51 минуту, отправляясь из Полоцка в 14:44 и прибывая в Брест назавтра в 08:35. Состав будет ходить в обоих направлениях ежедневно.
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Протяженность нового маршрута 893 км. Поезд будет двигаться через Кобрин, Пинск, Лунинец, Калинковичи, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Могилев, Шклов, Оршу, Витебск и...
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