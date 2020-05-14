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Красный Крест в борьбе с пандемией

Помощь медикам

Белорусскому Обществу Красного Креста - 100 лет

От помощи пожилым до предотвращения чрезвычайных ситуаций

Работает инфолиния Красного Креста

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активное участие в борьбе с пандемией принимает Белорусский Красный Крест От закупки масок, бесконтактных термометров и антисептиков до помощи одиноким пожилым, организации сбора средств и их грамотного распределения. Активное участие...

От закупки масок, бесконтактных термометров и антисептиков до помощи одиноким пожилым, организации сбора средств и их грамотного распределения. Активное участие в борьбе с пандемией принимает Белорусский Красный Крест. В следующем году он отметит вековой юбилей. Какие функции сегодня выполняет организация и какие задачи перед собой ставят волонтеры и сестры милосердия, знаетПредседатели все на месте - 18 районов работает. Получаем 10 тыс. костюмов защитных, поэтому поделимся. Соглашения заключены со 141 волонтером. 20 комплектов защитных накидок - халатов, 15 респираторов для Шарковщинской ЦРБ, Дубровицкой ЦРБ.С такой переклички начинается день Белорусского Общества Красного Креста. Во время пандемии доставляют продукты питания, предметы первой необходимости, лекарственные средства, приобретенные на пожертвования неравнодушных.Софья Ивановна, несмотря на то что сама уже почти 20 лет пенсионерка, медсестра со стажем и не может остановиться помогать. Сегодня в Беларуси 830 000 одиноких людей. Наиболее уязвимые те, кто утратил семейные связи: их более 100 000. В службе полторы сотни сестер милосердия - все специалисты с медобразованием. Свое призвание нашла в помощи нуждающимся и Татьяна Сезанова. После 16 лет вне медицины вернулась в профессию осознанно.Месяц назад количество подопечных увеличилось: на дому остаются контакты первого-второго уровня и лица с легкими признаками COVID-инфекции - у них тоже есть запрос на помощь.Итальянская деревушка Сольферино в 1859 году вошла в историю не только как поле боя австро-итало-французских войск, но и как поле, где взошло зерно Красного Креста.Случайным свидетелем битвы оказался швейцарский бизнесмен и писатель Анри Дюнан. Его потрясли картины кровопролития и человеческих страданий. Немедля в местной церкви он открывает госпиталь, чтобы хоть как-то помочь нуждающимся. Гуманитарная миссия приобрела международный масштаб - в следующем году Белорусскому Красному Кресту исполнится 100 лет.В зависимости от страны разнятся и задачи. В Беларуси поддерживают одиноких, реагируют на чрезвычайные ситуации - работают с МЧС, восстанавливают семейные связи, если оборвались из-за вооруженных конфликтов, иммиграции или природно-техногенных катастроф.Половина тех, кто звонит, хотят просто поговорить. Так как в изоляции находится старшее поколение, для них очень важен живой язык и умение слушать.Этот груз для дома ночного пребывания. Там на постоянной основе сейчас проживает около 100 человек. Им тоже нужна помощь, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье других.