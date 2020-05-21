ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из минской аптеки ночью украли выручку. Оказалось, это муж заведующей

21.05.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Заведующая минской аптеки написала заявление в милицию — из кассы ночью пропала выручка. Милиция нашла похитителя, оказалось, что это муж заявительницы. Подробности истории сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась заведующая одной из столичных аптек. Она сообщила, что ночью из кассы пропала вся выручка — 1481 рубль.

Оказалось, что причастен к хищению ее 40-летний муж. По оперативной информации, мужчина не раз приходил на работу к своей жене, чтобы узнать, как работает кассовый аппарат. После того, как супруга вернулась домой, он незаметно для нее похитил из сумочки ключи от аптеки, в которую сразу же и направился. Мужчина похитил деньги из кассового аппарата и ушел. Личность похитителя установили по камерам видеонаблюдения.

Минчанин не работает, раньше в поле зрения сотрудников милиции он не попадал. Установлено, что деньги он потратил на свои нужды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заведующая минской аптеки написала заявление в милицию - из кассы ночью пропала выручка. Милиция нашла похитителя, оказалось, что это муж заявительницы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичах появился крест объятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика