Из минской аптеки ночью украли выручку. Оказалось, это муж заведующей

Источник материала: Tut.by

Заведующая минской аптеки написала заявление в милицию — из кассы ночью пропала выручка. Милиция нашла похитителя, оказалось, что это муж заявительницы. Подробности истории сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась заведующая одной из столичных аптек. Она сообщила, что ночью из кассы пропала вся выручка — 1481 рубль.

Оказалось, что причастен к хищению ее 40-летний муж. По оперативной информации, мужчина не раз приходил на работу к своей жене, чтобы узнать, как работает кассовый аппарат. После того, как супруга вернулась домой, он незаметно для нее похитил из сумочки ключи от аптеки, в которую сразу же и направился. Мужчина похитил деньги из кассового аппарата и ушел. Личность похитителя установили по камерам видеонаблюдения.

Минчанин не работает, раньше в поле зрения сотрудников милиции он не попадал. Установлено, что деньги он потратил на свои нужды.