31 мая по всей стране задерживали (и иногда отпускали) активистов и участников пикетов. Что известно

Источник материала: Tut.by

С утра 31 мая из всех областей Беларуси сообщают о задержаниях активистов. Напомним, сегодня в разных городах прошли пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской и других альтернативных претендентов в президенты. Всех задерживаемых и задержанных собрал лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна». По имеющимся данным, 31 мая в стране задерживались не менее 30 человек.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Список задержанных 31 мая: Владимир Мороз (Кобрин), отпустили;

(Кобрин), отпустили; Валерий Романович (Пинск), отпустили;

(Пинск), отпустили; Александр Милюк (Мосты), отпустили;

(Мосты), отпустили; Валентин Троцкий (Минск);

(Минск); Вероника Мищенко (Минск);

(Минск); Валерий Епифанов (Гродно);

(Гродно); Анна Романцевич (Щучин);

(Щучин); Тамара Потоцкая (Барановичи), отпустили;

(Барановичи), отпустили; Алексей Сюдак (Вилейка), отпустили;

(Вилейка), отпустили; Алесь Абрамович (Молодечно), отпустили;

(Молодечно), отпустили; Николай Статкевич (Минск);

(Минск); Олег Борозна (Витебск);

(Витебск); Александр Ильинец (Витебск);

(Витебск); Алексей Соломаненко (Витебск);

(Витебск); Иван Ремезовский (Гомель);

(Гомель); Денис Урбанович (Минск);

(Минск); Нарыскина Светлана (Гомель);

(Гомель); Анатолий Данилькевич (Брест), отпустили;

(Брест), отпустили; Евгений Гормаш (Минск);

(Минск); Виталий Тригубов (Минск);

(Минск); Андрей Войнич (Минск);

(Минск); Максим Винярский (Минск);

(Минск); водитель такси , в котором задержали Тригубова (фамилия выясняется);

, в котором задержали Тригубова (фамилия выясняется); Игорь Кравченко (Минск), выпустили;

(Минск), выпустили; несовершеннолетний Егор Николаенко (Гомель), отпустили;

(Гомель), отпустили; Максим Ковалевич (Береза), отпустили;

(Береза), отпустили; еще минимум четыре человека.

Утром 31 мая задержали троих членов инициативной группы Светланы Тихановской. Среди задержанных — Владимир Мороз из Кобрина, Валерий Романович из Пинска, Александр Милюк из Мостов. Первых доставили в местное РОВД. Милюку вручили повестку и отвезли в Следственный комитет в Гродно, чтобы допросить в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после инцидента в Гродно 29 мая. Днем Милюка освободили, он приехал на Советскую площадь в Гродно, где шел сбор подписей. Валерия Романовича также отпустили.

Также «Весне» сообщили, что в Минске задержан активист «Народнай Грамады» Валентин Троцкий. Около 14.00 стало известно, что активисту стало плохо, у него гипертонический криз. Его отвезли в больницу скорой медицинской помощи.

Около 12.30 люди в штатском задержали Николая Статкевича по дороге на пикет на Комаровке. Его увезли в РУВД Ленинского района г. Минска, позже жене Статкевича Марине Адамович подтвердили в ЦИП, что он у них до суда.

Задержана активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко и еще несколько человек, у которых была аппаратура для минского пикета.

Правозащитникам сообщили, что в Гродно также задержан Валерий Епифанов. Под домом одной из координаторов инициативной группы в Щучине Анны Романцевич также дежурит милицейская машина. Такая же ситуация была у координатора инициативной группы Тихановской по Гомелю и Гомельской области.

Утром 31 мая на выезде из Барановичей задержали активистку Тамару Потоцкую. Причина — непройденный техосмотр. Ее увезли в РУВД в сопровождении пяти милицейских машин с мигалками. Позже телеграм-канал «Народнай Грамады» сообщил, что Тамару отпустили после 6 часов задержания.

В Вилейском РОВД с утра был активист Алексей Сюдак. В Молодечно задерживали активиста Алеся Абрамовича.

В Витебске задержан Олег Борозна при установке палатки для сбора подписей. Сообщается, что исчезли Соломаненко и Ильянец.

В Минске на площади Якуба Коласа сотрудник ГАИ задержал водителя, сигналившего в поддержку акции. Люди вокруг кричат «Отпускай». Два сотрудника ГАИ выписали параллельно штрафы двум водителям. Это были водитель такси и водитель каршеринга.

В Гомеле задержали блогера Ивана Ремезовского. Он — сирота, ведет YouTube-канал RealBelarus, недавно отбыл 15 суток за акцию солидарности с Сергеем Тихановским 7 мая в Гомеле. «Его схватили милиционеры, как только он вышел из дома, увезли в Новобелицкий РОВД», — сообщил «Радыё Свабода» блогер Артем Шапоров. В 20.20 его выпустили без составления протокола. «Ничего не предъявляли и не проводили каких-либо бесед. Просто сидел», — рассказал Иван.

В Минске задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович. Пропала связь с активисткой Ириной Цап.



Задержание Дениса Урбановича. Фото с телеканала ICD

В Гомеле примерно в 12.00 была задержана Светлана Нарыскина. Женщину доставили в Центральный РОВД. Скорее всего, задержание связано с ее участием в акции в поддержку Тихановского 7 мая. Несколько дней назад ее и мужа Леонида Кудинова вызывали в милицию для составления протокола, но они не явились.

В Бресте примерно в 16.40 задержан ОМОНом Анатолий Данилькевич — за бело-красно-белый флаг. Его отпустили после трех часов задержания, составив протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП.

В Минске задержан Евгений Гормаш, который кричал «Позор» и, предположительно, плюнул на форму сотрудника ГАИ, который оформлял протокол на водителя. Сначала его пытались задержать, но народ отбил, потом его все же задержали во дворе у дома сотрудники в штатском.





По видео, которым активист «Маладога фронта» Виталий Тригубов успел поделиться в Facebook, видно, как задерживают Виталия, а также активистов Андрея Войнича и Максима Винярского. Сначала за такси, где ехали активисты, ехали два микроавтобуса и легковая машина, затем началось задержание. Как сообщает «Белсат», был задержан также водитель такси, в котором ехали активисты и везли звукоусиливающую аппаратуру и плакаты. Фамилия водителя устанавливается.

Также 31 мая в 10.30 минские милиционеры задерживали Игоря Кравченко. Его освободили только в 20.00 часов без составления протокола.

Утром 31 мая в Гомеле задерживали также несовершеннолетнего Егора Николаенко. Его задержали в 11 часов и отпустили на свободу только через 5 часов. Это время его допрашивали якобы по факту избиения какого-то мужчины возле его дома. Несовершеннолетнего опрашивали все время без законного представителя. Кроме этого, у него взяли образцы слюны.

В Березе в 11.15 был задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Максим Ковалевич. Сотрудники милиции продержали его в местном РУВД до 19 часов. Ему предъявляли якобы кражу велосипеда. По освобождении не дали никаких документов по поводу задержания.

(Информация дополняется и уточняется).

Что позавчера произошло на пикете в Гродно

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Александр Лукашенко днем 29 мая высказался о некой конфликтной ситуации с милицией.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим. пресс-службы президента), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам. На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. пресс-службы президента) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают, — сказал Лукашенко .

Что сказала милиция?

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.

В Уголовном кодексе есть ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальная санкция по ней — лишение свободы на срок до шести лет.

Вечером 30 мая Сергея Тихановского и еще семь задержанных перевели в Минск в ИВС на Окрестина.

Кого задержали с Тихановским

Список задержанных вместе с Сергеем Тихановским в милиции не огласили. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», задержаны не менее 15 человек.

Тихановский Сергей , блогер;

, блогер; Фурманов Дмитрий, администратор телеграм-канала «Страна для жизни», участник инициативной группы;

администратор телеграм-канала «Страна для жизни», участник инициативной группы; Соляник Николай , активист (был задержан утром 30 мая, когда пытался узнать в милиции о судьбе Тихановского, вечером 30 мая стало известно, что из УВД его увезли в больницу с гипертоническим кризом);

, активист (был задержан утром 30 мая, когда пытался узнать в милиции о судьбе Тихановского, вечером 30 мая стало известно, что из УВД его увезли в больницу с гипертоническим кризом); Розниченко Евгений , участник инициативной группы Светланы Тихановской (мужчина в куртке, который во время пикета подхватил милиционера. 35-летний строитель успел написать в телеграм-чат «Страна для жизни» сообщение, что, скорее всего, ему «пришьют уголовку, и если он перестанет выходить на связь, то «это провокация спецслужб»);

, участник инициативной группы Светланы Тихановской (мужчина в куртке, который во время пикета подхватил милиционера. 35-летний строитель успел написать в телеграм-чат «Страна для жизни» сообщение, что, скорее всего, ему «пришьют уголовку, и если он перестанет выходить на связь, то «это провокация спецслужб»); Джиоев Руслан;

Бакиновский Станислав — ему стало плохо после задержания, поэтому его отвезли в кардиологический диспансер. По состоянию на 10.30 30 мая он находится там в реанимации. За ним следит милиция;

— ему стало плохо после задержания, поэтому его отвезли в кардиологический диспансер. По состоянию на 10.30 30 мая он находится там в реанимации. За ним следит милиция; Александр — водитель из команды Тихановского (фамилия выясняется);

— водитель из команды Тихановского (фамилия выясняется); Сергей — также из команды Тихановского (фамилия выясняется);

— также из команды Тихановского (фамилия выясняется); Ушак Вергилий — оператор из команды Тихановского. Родственникам отказываются говорить, где он находится;

— оператор из команды Тихановского. Родственникам отказываются говорить, где он находится; Руденков Дмитрий ;

; Лобасов Николай ;

; Алексей (фамилия выясняется);

(фамилия выясняется); еще как минимум 3 человека — их имена и фамилии неизвестны.