Житель Барановичей сам себе продлил больничный и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за подделку больничного возбудили в отношении 21-летнего жителя Барановичей, сообщил TUT.BY Дмитрий Иванюк.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

23 марта подозреваемый исправил в листке нетрудоспособности дату выхода на работу. Больничный молодой человек затем передал в отдел кадров. Подделку быстро раскрыли и в отношении парня возбудили уголовное дело.

На допросе подозреваемый пояснил, что таким образом хотел скрыть прогул.

Теперь ему грозят общественные или исправительные работы, штраф, арест или до двух лет ограничения свободы.