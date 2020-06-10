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Житель Барановичей сам себе продлил больничный и попал под «уголовку»
10.06.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за подделку больничного возбудили в отношении 21-летнего жителя Барановичей, сообщил TUT.BY Дмитрий Иванюк.
23 марта подозреваемый исправил в листке нетрудоспособности дату выхода на работу. Больничный молодой человек затем передал в отдел кадров. Подделку быстро раскрыли и в отношении парня возбудили уголовное дело.
На допросе подозреваемый пояснил, что таким образом хотел скрыть прогул.
Теперь ему грозят общественные или исправительные работы, штраф, арест или до двух лет ограничения свободы.
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Так парень хотел скрыть прогул.
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