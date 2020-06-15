ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проект "Понятная политика" сегодня после "Панорамы"

15.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности мы скоро поговорим еще более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба", не настало ли время сделать работу над ошибками карантина? Почему в США вернулся символ Великой депрессии - молоко, которое выливают на землю? И что за критически важные пассажиры летали по Европе в разгар пандемии? Узнаем сегодня в "Понятной политике".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности мы скоро поговорим еще более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде...
 
Новости дня
Новости общества
 
Снижение арендной платы в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика