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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Понятная политика" сегодня после "Панорамы" О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности мы скоро поговорим еще более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде...

О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности мы скоро поговорим еще более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба", не настало ли время сделать работу над ошибками карантина? Почему в США вернулся символ Великой депрессии - молоко, которое выливают на землю? И что за критически важные пассажиры летали по Европе в разгар пандемии? Узнаем сегодня в