Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снижение арендной платы в Минске Столичные предприниматели активно обращаются к арендодателям с просьбой снизить плату за использование помещений, которые находятся в госсобственности. Если в...

Столичные предприниматели активно обращаются к арендодателям с просьбой снизить плату за использование помещений, которые находятся в госсобственности. Если в апреле-мае выручка упала на 20 и более процентов, на столько же до конца года будет дешевле и аренда. Это закреплено решением Мингорисполкома. Но касается это только тех случаев, когда фирма или предприятие понесли убытки из-за закрытых границ или пандемии.Напомним, местные власти получили право принимать решения об уменьшении или отсрочке также земельного налога и налога на недвижимость.