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Снижение арендной платы в Минске
15.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтоличные предприниматели активно обращаются к арендодателям с просьбой снизить плату за использование помещений, которые находятся в госсобственности. Если в апреле-мае выручка упала на 20 и более процентов, на столько же до конца года будет дешевле и аренда. Это закреплено решением Мингорисполкома. Но касается это только тех случаев, когда фирма или предприятие понесли убытки из-за закрытых границ или пандемии.
Напомним, местные власти получили право принимать решения об уменьшении или отсрочке также земельного налога и налога на недвижимость.
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Столичные предприниматели активно обращаются к арендодателям с просьбой снизить плату за использование помещений, которые находятся в госсобственности. Если в...
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