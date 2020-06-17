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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минских школах отменили летнюю трудовую практику Решение об отмене принято на основании письма Министерства образования Республики Беларусь, отметили в комитете по образованию Мингорисполкома. Обычно в...

Решение об отмене принято на основании письма Министерства образования Республики Беларусь, отметили в комитете по образованию Мингорисполкома.Обычно в столичных школах во время летних каникул проходит трудовая практика, которая является частью учебного плана. Учащиеся 5-8 классов могут по подготовленному учреждением образования графику потрудиться на пришкольном участке, например, поухаживать за растениями или помочь в библиотеке.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите