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В минских школах отменили летнюю трудовую практику
17.06.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешение об отмене принято на основании письма Министерства образования Республики Беларусь, отметили в комитете по образованию Мингорисполкома.
Обычно в столичных школах во время летних каникул проходит трудовая практика, которая является частью учебного плана. Учащиеся 5-8 классов могут по подготовленному учреждением образования графику потрудиться на пришкольном участке, например, поухаживать за растениями или помочь в библиотеке.
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Решение об отмене принято на основании письма Министерства образования Республики Беларусь, отметили в комитете по образованию Мингорисполкома. Обычно в...
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