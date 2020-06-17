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В Бобруйске звучали темы здравоохранения, образования, строительства жилья и производства
17.06.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился с ходом реконструкции детской городской больницы и возведением новых зданий. До конца года в одном из микрорайонов их появится 7. При посещении предприятия акцент был сделан на потребности и решение проблем людей. На фабрике "ФанДок" коллектив интересовался вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха. Здесь за последние 10 лет существенно улучшились условия труда, изготавливается широкая линейка продукции - от дверей и бытовой мебели до картин из дерева и даже ульев. На производстве трудится почти 1 300 человек. Оттока кадров и увольнений нет. Средняя зарплата с 2017 года выросла почти на треть. Львиная доля продукции фабрики идет на экспорт. География поставок охватывает Европу и даже США.
Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: "В городе осуществляется ряд мероприятий по развитию соцсферы. Буквально в течение месяца будет введена в строй практически новая детская городская больница. А также по поручению Главы государства была изучена тема строительства новой школы в микрорайоне № 7 г Бобруйска. Город, несмотря на имеющиеся трудности, живет полноценной рабочей жизнью. Да, людей волнует многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы".
На Белшине осваивают новые ниши
Еще одна точка маршрута - предприятие Белшина. Здесь активно тестируют и модернизируют оборудование для новых образцов продукции, в частности, шин для карьерного самосвала БелАЗ. 9-тысячный коллектив предприятия готовится занять новую нишу на рынке. Но прежде чем выйти на серийное производство, необходимо обкатать первую опытную партию, найти и доработать возможные недостатки.
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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился с ходом реконструкции детской городской больницы и возведением новых зданий. До конца года в одном из...
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