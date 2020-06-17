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На Белшине осваивают новые ниши

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске звучали темы здравоохранения, образования, строительства жилья и производства Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился с ходом реконструкции детской городской больницы и возведением новых зданий. До конца года в одном из...

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко ознакомился с ходом реконструкции детской городской больницы и возведением новых зданий. До конца года в одном из микрорайонов их появится 7. При посещении предприятия акцент был сделан на потребности и решение проблем людей. На фабрике "ФанДок" коллектив интересовался вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха. Здесь за последние 10 лет существенно улучшились условия труда, изготавливается широкая линейка продукции - от дверей и бытовой мебели до картин из дерева и даже ульев. На производстве трудится почти 1 300 человек. Оттока кадров и увольнений нет. Средняя зарплата с 2017 года выросла почти на треть. Львиная доля продукции фабрики идет на экспорт. География поставок охватывает Европу и даже США.Еще одна точка маршрута - предприятие Белшина. Здесь активно тестируют и модернизируют оборудование для новых образцов продукции, в частности, шин для карьерного самосвала БелАЗ. 9-тысячный коллектив предприятия готовится занять новую нишу на рынке. Но прежде чем выйти на серийное производство, необходимо обкатать первую опытную партию, найти и доработать возможные недостатки.