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Почему я пойду на выборы? Кореличчане делятся своими мнениями

19.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Почему я пойду на выборы? Кореличчане делятся своими мнениями

Мария КАЖИНА, технолог Кореличкого УКП БОН:

– Я всегда принимаю участие в выборах. Для себя я однозначно решила, за кого буду голосовать, – за действующего Президента Республики Беларусь. Сегодня мы живем в мирной стране. И это великое благо. Поэтому я спокойна за своих сына и зятя. Я горжусь успехами дочери, которая поступила в университет и получила хорошее образование. Для меня, как для мамы, очень важно, что у моих детей есть все условия для достойной жизни.

Я полностью поддерживаю позицию Президента в современной непростой эпидемиологической ситуации. Мы не закрылись каждый в своем доме, а продолжаем работать и жить обычной жизнью. Да, мы соблюдаем все профилактические меры защиты. Все понимают, что это необходимо.

Моя подруга из агр. Жуховичи, которая много лет назад приехала в Беларусь из Казахстана, однажды сказала слова, которые мне запомнились: «Только приехав в вашу страну, я увидела настоящую жизнь. Мои дети получили образование, у меня есть работа и жилье. И я с уверенностью смотрю в будущее».

Нина ЩЕМЕР, пенсионерка:

– Я живу в Минске, но с весны по осень провожу в д. Тудорово, живу в родительском доме и ухаживаю за мамой. Лично я всегда хожу на выборы. Даже если я нахожусь в деревне, обязательно еду в Минск, чтобы отдать свой голос.

Я полностью поддерживаю действующего Президента и довольна своей жизнью. Хорошо помню 90-е годы, когда мы стояли в очередях за каким-либо дефицитным товаром. Помню талоны, которые нам выдавали за сданное молоко. Сегодня же у нас в магазинах есть товары на любой вкус и кошелек. Мы вовремя получаем пенсии, зарплаты, все социальные выплаты. Поэтому я голосую за стабильность и процветание суверенной Беларуси.

Оксана ЯНУШ

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Теги: Минск
 
 
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Мария КАЖИНА, технолог Кореличкого УКП БОН: – Я всегда принимаю участие в выборах. Для себя я однозначно решила, за кого
 
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