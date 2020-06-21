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В Гомельском районе женщина шла по полю, не заметила открытый люк и провалилась
22.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе женщина провалилась в открытый люк, она получила травмы. Подробности
Инцидент произошел рано утром 19 июня недалеко от агрогородка Еремино. 52-летняя женщина шла по полю и провалилась в колодец. Самостоятельно выбраться оттуда она не смогла. На помощь пришли работники МЧС. Они подняли женщину и передали медикам.
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На помощь пришли работники МЧС. Они подняли женщину и передали медикам.
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