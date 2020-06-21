В Гомельском районе женщина шла по полю, не заметила открытый люк и провалилась

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе женщина провалилась в открытый люк, она получила травмы. Подробности рассказали в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел рано утром 19 июня недалеко от агрогородка Еремино. 52-летняя женщина шла по полю и провалилась в колодец. Самостоятельно выбраться оттуда она не смогла. На помощь пришли работники МЧС. Они подняли женщину и передали медикам.