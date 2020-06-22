ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Литовцы опубликовали результаты своих исследований воды в Немане: опасных веществ не обнаружено

22.06.2020 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Литовцы опубликовали результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно. В воде не обнаружили никаких вредных веществ, которые бы могли способствовать гибели рыбы, сообщает литовский портал Delfi.lt.


Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

О результатах проб воды 22 июня сообщило Министерство охраны окружающей среды, опираясь на данные исследования Агенства охраны природы. По данным министерства, в воде не обнаружили ни тяжелых металлов, ни летучих органических веществ, ни полиароматических углеводородов, также не было фталатов, хлорфенолов, полихлорированных дифенилов.

— Проведенные исследования экотоксичности воды показали, что вода в Немане нетоксичная, то есть живым существам она не опасна, — сообщает литовское Агентство охраны природы.

Напомним, литовцы взяли пробы воды в Немане после того, как стало известно, что около Гродно наблюдался массовый мор рыбы. Информация о нем появилась 14 июня — белорусские рыбаки забили тревогу.

Первые результаты показали, что загрязнения сверх нормы воды Немана в Литве также не было зафиксировано.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробы брали в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Глушчане далучыліся да ўсебеларускай акцыі “Звон смутку”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика