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Литовцы опубликовали результаты своих исследований воды в Немане: опасных веществ не обнаружено
22.06.2020 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовцы опубликовали результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно. В воде не обнаружили никаких вредных веществ, которые бы могли способствовать гибели рыбы,
О результатах проб воды 22 июня сообщило Министерство охраны окружающей среды, опираясь на данные исследования Агенства охраны природы. По данным министерства, в воде не обнаружили ни тяжелых металлов, ни летучих органических веществ, ни полиароматических углеводородов, также не было фталатов, хлорфенолов, полихлорированных дифенилов.
— Проведенные исследования экотоксичности воды показали, что вода в Немане нетоксичная, то есть живым существам она не опасна, — сообщает литовское Агентство охраны природы.
Напомним, литовцы
Первые результаты показали, что загрязнения сверх нормы воды Немана в Литве также не было зафиксировано.
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Пробы брали в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно.
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