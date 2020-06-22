Литовцы опубликовали результаты своих исследований воды в Немане: опасных веществ не обнаружено

Источник материала: Tut.by

Литовцы опубликовали результаты проб воды, которые они взяли в Немане в районе Алитуса и Друскининкая в связи с массовым мором рыбы около Гродно. В воде не обнаружили никаких вредных веществ, которые бы могли способствовать гибели рыбы, сообщает литовский портал Delfi.lt.



Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

О результатах проб воды 22 июня сообщило Министерство охраны окружающей среды, опираясь на данные исследования Агенства охраны природы. По данным министерства, в воде не обнаружили ни тяжелых металлов, ни летучих органических веществ, ни полиароматических углеводородов, также не было фталатов, хлорфенолов, полихлорированных дифенилов.

— Проведенные исследования экотоксичности воды показали, что вода в Немане нетоксичная, то есть живым существам она не опасна, — сообщает литовское Агентство охраны природы.

Напомним, литовцы взяли пробы воды в Немане после того, как стало известно, что около Гродно наблюдался массовый мор рыбы. Информация о нем появилась 14 июня — белорусские рыбаки забили тревогу.

Первые результаты показали, что загрязнения сверх нормы воды Немана в Литве также не было зафиксировано.