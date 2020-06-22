ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Возле районного центра культуры построят большую спортивно-игровую зону

22.06.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Большую спортивно-игровую зону уже строят возле районного центра культуры. 
– Это площадка с несколькими зонами отдыха, – рассказывает заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик. – На одной будет летняя сцена, где воспитанники РЦК смогут показывать свои художественные номера. Рядом – зона с сухими фонтанами, которые будут подсвечиваться (проект уже разработан), качелями, каруселями, горками. Еще одна зона — обучающая — в виде небесной кометы. Тут, по задумке, расставим знаки зодиака из валунов с обучающими картинками. На хвосте кометы сделаем силовые тренажеры, где смогут заниматься взрослые.

Возле районного центра культуры построят большую спортивно-игровую зону

Возле районного центра культуры построят большую спортивно-игровую зону

Возле районного центра культуры построят большую спортивно-игровую зону
На площадке будет зона для катания на скейтбордах и велосипедах. Для этого установят специальные пандусы. Также в планах – высадить туи в виде лабиринта, сделать обучающую велодорожку для детей с имитацией светофоров и пешеходных переходов. Вдоль комплекса установят торшерное освещение.
– Это будет не просто игровая и спортивная площадка, а самая настоящая зона отдыха, – резюмирует Михаил Афанасик. – Есть идея задействовать в выходные дни здесь местный духовой оркестр, который будет давать бесплатные мини-концерты.
Деньги на площадку собрали по итогам районного субботника. Планируется, что игровой комплекс появится в 2021 году.

Источник: МЛЫН.BY

 


Поделитесь с друзьями
  • 1
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большую спортивно-игровую зону уже строят возле районного центра культуры. – Это площадка с несколькими зонами отдыха, – рассказывает заместитель председателя...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика