Возле районного центра культуры построят большую спортивно-игровую зону

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями 1

1









Большую спортивно-игровую зону уже строят возле районного центра культуры.

– Это площадка с несколькими зонами отдыха, – рассказывает заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик. – На одной будет летняя сцена, где воспитанники РЦК смогут показывать свои художественные номера. Рядом – зона с сухими фонтанами, которые будут подсвечиваться (проект уже разработан), качелями, каруселями, горками. Еще одна зона — обучающая — в виде небесной кометы. Тут, по задумке, расставим знаки зодиака из валунов с обучающими картинками. На хвосте кометы сделаем силовые тренажеры, где смогут заниматься взрослые.











На площадке будет зона для катания на скейтбордах и велосипедах. Для этого установят специальные пандусы. Также в планах – высадить туи в виде лабиринта, сделать обучающую велодорожку для детей с имитацией светофоров и пешеходных переходов. Вдоль комплекса установят торшерное освещение.

– Это будет не просто игровая и спортивная площадка, а самая настоящая зона отдыха, – резюмирует Михаил Афанасик. – Есть идея задействовать в выходные дни здесь местный духовой оркестр, который будет давать бесплатные мини-концерты.

Деньги на площадку собрали по итогам районного субботника. Планируется, что игровой комплекс появится в 2021 году.

Источник: МЛЫН.BY